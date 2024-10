Assistance internationale pour le Vietnam suite au typhon Yagi

Le 1er octobre, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam a rapporté avoir fourni une assistance d'urgence à plus de 3.800 personnes évacuées.

Une délégation de l'OIM s'est d'ores et déjà déployée dans les zones touchées, apportant des produits de première nécessité à des milliers de personnes. La délégation a distribué des contenants d'eau potable en acier inoxydable, des couvertures, du savon, des tentes, des lampes torches et d'autres articles de première nécessité. Cette aide d'urgence s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'OIM, le ministère vietnamien de la Santé et les Services de santé locaux.

L'accord de coopération signé début septembre entre l'OIM et le ministère de la Santé a permis d'accélérer les mesures d'intervention d'urgence. Lors de la récente cérémonie de remise d'aide à Phu Tho, le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a exprimé l'appréciation du gouvernement vietnamien envers l'OIM pour son soutien opportun dans les efforts de rétablissement post-catastrophe.

Park Mi-Hyung, cheffe de la mission de l'OIM au Vietnam, a réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner le gouvernement vietnamien, en particulier le ministère de la Santé, pour fournir une assistance rapide aux provinces du Nord dans leur processus de relèvement.

Le même jour, l'ambassade de France au Vietnam a annoncé une contribution collective de plus de 19 milliards de dôngs (environ 700.000 euros) de la part des organes et collectivités françaises. L'État français a alloué 13,7 milliards de dôngs (500.000 euros), via l'organisation humanitaire Care International, aux efforts de rétablissement du Vietnam. Cette aide ciblera les personnes les plus durement touchées dans les provinces de Hà Giang et de Cao Bang, conformément à la demande des autorités vietnamiennes. En parallèle, les entreprises françaises implantées au Vietnam ont mobilisé plus de 1,2 milliard de dôngs (46.000 euros) pour contribuer à la reconstruction de villages de la province de Lào Cai.

Les localités françaises entretenant des relations de coopération avec le Vietnam ont apporté un soutien de 4,1 milliards de dôngs (150.000 euros), dont l'Île-de-France a contribué à hauteur de 1,4 milliard de dôngs via les activités de Care International dans les provinces de Hà Giang et Cao Bang. La région Nouvelle-Aquitaine a octroyé 2,7 milliards de dôngs à la province de Lào Cai. Cette dernière a également bénéficié du soutien de la Communauté urbaine du Grand Poitiers (137 millions de dongs) et du Parc naturel régional du Marais poitevin (27,5 millions de dôngs).

La communauté française au Vietnam a également remis plusieurs dons. L'association "Coup de Pouce" a apporté son soutien aux familles défavorisées résidant le long du fleuve Rouge à Hanoï alors que le lycée français Alexandre Yersin de Hanoï a fait don de fournitures scolaires à des établissements de la province de Lào Cai.

Pour sa part, l'ambassade du Royaume-Uni a indiqué qu'une partie de son aide humanitaire avait été acheminée par l'intermédiaire de l'UNICEF Vietnam, sous forme de produits de première nécessité pour les enfants.

L'assistance britannique, par l'intermédiaire de l'UNICEF, se concentre sur la protection de l'enfance, la santé, l'aide financière, l'hygiène et l'approvisionnement en eau potable, principalement dans la province de Yên Bai.

Le Royaume-Uni s’engage à soutenir le Vietnam dans la protection des enfants durant cette période de rétablissement post-catastrophe. Le gouvernement britannique a alloué un million de livres sterling (équivalent à 32 milliards de dôngs).

