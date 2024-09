Vaccination élargie, solide bouclier contre les risques d’épidémies

Photo : VNA/CVN

Le Programme élargi de vaccination est considéré comme l’un des programmes de soins de santé publique et de protection les plus efficaces actuellement au Vietnam. Ces 40 dernières années, des centaines de millions de doses ont été administrées gratuitement aux femmes et aux enfants vietnamiens, contribuant ainsi de manière significative à réduire les taux de morbidité et de mortalité.

Depuis que le Vietnam a lancé un réseau de vaccination élargi, en 1981, touchant toutes les communes du pays, des millions d'enfants ont été protégés contre des maladies évitables par la vaccination, telles que la polio et la rougeole, le tétanos, la diphtérie...

De nombreuses options et politiques du Parti, de l'État et du gouvernement ont été publiées, manifestant la priorité dans le travail de vaccination. Le programme de vaccination élargi est déployé de manière synchrone dans toutes les villes et provinces, garantissant que tous les citoyens, en particulier les enfants, ont la possibilité d'accéder à des services de santé de qualité basés sur la fourniture de vaccins gratuits.

Au Vietnam, il existe actuellement 11 maladies infectieuses, à savoir tuberculose, diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, polio, hépatite B, pneumonie/méningite à Hib, encéphalite japonaise B, rubéole et Rota, concernées par le programme de vaccination élargi. Ces 40 dernières années, des centaines de millions de doses ont été administrées gratuitement aux femmes et aux enfants vietnamiens. Ce programme a apporté une contribution importante à l'éradication de la polio en 2000, à l'élimination du tétanos néonatal en 2005 et à une réduction significative du taux de maladies infectieuses dangereuses.

Selon les experts, la vaccination joue un rôle important dans la prévention des maladies, constitue un outil permettant de contrôler efficacement la situation épidémiologique et de réduire considérablement la morbidité et la mortalité liées aux maladies.

De nombreuses difficultés et défis

Grâce au programme de vaccination, la pression sur le système de santé est réduite, soutenant activement le processus de contrôle, d'élimination et d'éradication des maladies infectieuses dangereuses, tout en contribuant à économiser des coûts importants en matière de soins médicaux et de traitement des maladies.

Même si les résultats sont remarquables, le travail de vaccination se heurte encore à de nombreuses difficultés et défis. La situation des maladies infectieuses dans le monde est encore imprévisible. La récente pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les taux de vaccination. La pollution, le changement climatique, les catastrophes naturelles, les inondations, l’urbanisation… créent des conditions favorables à la réapparition, à la propagation et à l’apparition de maladies infectieuses. En ce début de nouvelle année scolaire, les élèves de tous les niveaux retournent à l'école, le risque de maladies infectieuses, notamment certaines maladies infectieuses et certaines maladies transmises par les voies respiratoires, est élevé.

La Dr Angela Pratt, représentante en chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam, a déclaré que depuis 2021, des centaines de milliers d'enfants au Vietnam n'ont pas été vaccinés en raison des perturbations liées à la pandémie de COVID-19 et des pénuries d'approvisionnement en vaccins. En conséquence, les taux de vaccination des enfants ont chuté de façon spectaculaire, sans précédent au cours de ces 20 dernières années. Cela a entraîné une augmentation du nombre de cas de maladies évitables par la vaccination, telles que la diphtérie et la coqueluche, ainsi que des inquiétudes quant au risque d'épidémies généralisées de rougeole, entraînant de graves conséquences pour les enfants, leur famille, la communauté et la société dans son ensemble.

Photo : VNA/CVN

Selon le Département de médecine préventive du ministère de la Santé, ces derniers mois, des épidémies de rougeole ont éclaté dans de nombreuses villes et provinces, avec plus de 2.000 cas dont des décès. À Hô Chi Minh-Ville, plus de 600 cas de rougeole et trois décès ont été enregistrés, soit une multiplication par plus de huit par rapport à la même période de l'année dernière.

À la veille de la rentrée scolaire, le ministère de la Santé a lancé une semaine de vaccination. Dans le même temps, le ministère a publié la décision n°2495/QD-BYT sur le plan de déploiement de la campagne de vaccination pour prévenir et contrôler l'épidémie de rougeole en 2024, avec une tranche d'âge élargie.

Afin de continuer à maintenir les acquis de la vaccination, le ministère de la Santé demande que les autorités à tous les niveaux, départements et organisations y prêtent attention, mais qu'elles doivent diriger plus étroitement, notamment en garantissant un financement suffisant pour déployer le travail de vaccination local, de prévention et de contrôle des maladies résistantes aux vaccins telles que la rougeole, la diphtérie...

Récemment, lors de la 36e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN), le gouvernement a soumis au Comité permanent de l’AN une estimation supplémentaire des dépenses du ministère de la Santé pour 2024, d'un montant de plus de 424,5 milliards de dôngs.

Le programme élargi de vaccination au Vietnam a affirmé son rôle important dans la protection de la santé communautaire. Les réalisations obtenues ces 40 dernières années témoignent clairement de l’efficacité de ce programme. Pour maintenir ces résultats, le Vietnam doit continuer à promouvoir la vaccination, faire face aux risques de maladies émergentes et garantir à tous l'accès aux vaccins essentiels. Une coopération étroite entre le gouvernement, le secteur de la santé et la communauté sera la clé pour protéger la santé des générations futures.

VNA/CVN