L’UNICEF, le Japon et la R. de Corée soutiennent les victimes du typhon Yagi

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé avoir transporté d'urgence 80.000 comprimés de purification d'eau au Centre provincial de contrôle des maladies de la province de Thai Nguyên et 4.000 litres d'eau à l'Hôpital provincial de Lào Cai pour assurer l'approvisionnement en eau potable de 800 personnes.

Cette assistance vise à contribuer à soutenir les efforts du gouvernement vietnamien pour surmonter les graves conséquences causées par le typhon Yagi dans de nombreuses villes et provinces du Nord.

Dans les prochains jours, l'UNICEF fournira des comprimés de purification d'eau, des réservoirs d'eau, des filtres en céramique, du désinfectant pour les mains et du savon aux autorités locales pour les distribuer aux ménages, aux écoles et aux établissements de santé des provinces de Yên Bai et de Lào Cai.

L'UNICEF s'engage à fournir un soutien urgent et durable au gouvernement du Vietnam pour garantir que les enfants et les familles aient accès aux services essentiels, a déclaré sa représentante en chef, Silvia Danailov.

L'UNICEF mobilise toutes les ressources pour garantir une aide urgente et opportune. L'UNICEF a besoin d'environ 11 millions d'USD pour soutenir les enfants les plus vulnérables. À mesure que l'impact de la tempête est mieux quantifié, des ressources doivent continuer à être mobilisées pour répondre aux besoins urgents des enfants et des familles dans les zones touchées.

Les gouvernements japonais et sud-coréen ont également décidé de fournir une aide d'urgence en biens et matériels pour aider le gouvernement vietnamien à surmonter les conséquences provoquées par le typhon Yagi dans des villes et provinces du Nord, selon les sources des ambassades de ces pays au Vietnam.

En réponse à l'appel à soutenir les personnes touchées par le typhon Yagi, dans un esprit d'humanité et dans le cadre des relations d'amitié entre les deux pays, le gouvernement japonais a décidé de fournir une aide d'urgence par le biais de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui comprend des équipements de filtration d'eau et panneaux en plastique multifonctionnel.

Auparavant, le Premier ministre japonais Kishida Fumio avait envoyé un message de sympathie au Premier ministre Pham Minh Chinh concernant l'impact de ce typhon au Vietnam. Dans son message, le Premier ministre Kishida a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes dans les zones touchées par le typhon, soulignant que le gouvernement japonais accompagnait toujours et était prêt à aider le Vietnam à surmonter les difficultés pour stabiliser rapidement la vie du peuple.

Contribuant à restaurer les zones endommagées et à aider les personnes touchées par le typhon Yagi à reprendre le plus rapidement que possible leur vie quotidienne, le gouvernement sud-coréen a aussi décidé de fournir une aide humanitaire d'une valeur de 2 millions d'USD au Vietnam.

