Augmentation des cas de rougeole à Hô Chi Minh-Ville

>> Mpox : l'Institut Pasteur prêt à "tester et vacciner"

>> Renforcer les soins de santé de base en zones rurales

>> Le secteur de la santé accélère l'utilisation de l'IA pour un meilleur service

Le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a proposé que le Comité populaire de la ville déclare une épidémie de rougeole dans la région. Avec la rentrée scolaire qui approche, il est urgent de mettre en place des mesures de prévention contre cette épidémie.

Récemment, le Département des maladies infectieuses et de neurologie de l'Hôpital pédiatrique 1 de Hô Chi Minh-Ville a admis un grand nombre d'enfants atteints de rougeole. Le docteur Du Tuân Quy, chef de cette unité, a indiqué qu'au cours du mois dernier, le nombre d'enfants admis pour rougeole a continuellement augmenté, avec certains jours jusqu'à 50 cas simultanément.

Actuellement, l'unité traite 39 enfants atteints de rougeole, dont 8 cas graves nécessitant une assistance respiratoire et de l'oxygène. Selon lui, les patients graves présentent principalement des maladies sous-jacentes telles que l'asthme, les cardiopathies congénitales, les maladies du sang et l'insuffisance rénale. La majorité des enfants malades viennent d’autres provinces et villes et n’ont pas été vaccinés ou n’ont pas reçu de deuxième dose.

L'Hôpital pédiatrique 2 de Hô Chi Minh-Ville traite également 14 cas de rougeole, principalement chez des enfants de moins de 12 mois. Parallèlement, l'hôpital des maladies tropicales reçoit continuellement de nombreux cas de rougeole chez les adultes et les enfants. Cette unité traite 18 adultes atteint de rougeole et 30 enfants.

Selon les médecins, le coefficient de transmission de la rougeole est de 12 à 18, ce qui signifie qu'une personne atteinte peut infecter de 12 à 18 personnes. Ce coefficient est supérieur à celui du COVID-19 (qui varie de 2 à 5). Ainsi, pour les enfants non vaccinés, le risque d'infection par la rougeole peut atteindre 90 % en cas de contact avec une personne infectée. C'est pourquoi la rougeole se propage rapidement dans la communauté, où le taux d'immunité est faible.

Selon le rapport du Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville (HCDC), depuis le début de l'année 2024, la ville a enregistré 597 cas suspects de rougeole, dont 346 cas confirmés (153 enfants résidant à Hô Chi Minh-Ville et 193 en provenance d'autres provinces). L'Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville a signalé qu'au 15 août, la région sud avait enregistré près de 1 500 cas d'éruptions cutanées suspectées de rougeole, avec un taux de positivité pour la rougeole supérieur à 60%. Les experts prévoient une aggravation de la situation dans les provinces du Sud.

Trois décès liés à la rougeole ont même été enregistrés dans les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville.

Vigilance accrue

Le Département de médecine préventive (ministère de la Santé) estime que des localités comme Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Long An, Soc Trang, Binh Phuoc et Kiên Giang présentent un risque très élevé d'épidémie de rougeole. À Hô Chi Minh-Ville, qui abrite des hôpitaux de haut niveau, il est prévu que le nombre de cas augmente dans un avenir proche.

Récemment, le Département de l'examen médical et de l'administration du traitement (ministère de la Santé) a publié une dépêche officielle demandant au Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville de mettre en œuvre de manière urgente et efficace des activités de prévention et de contrôle de l'infection par la rougeole, y compris des campagnes de vaccination. Les établissements médicaux doivent également assurer l'admission et le traitement rapide des patients, minimisant ainsi les cas graves et les décès.

Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a informé que face à cette situation, le secteur de la santé de la ville déploie des solutions pour limiter la propagation de l’épidémie. Il a notamment chargé les unités d’inspection de détecter les groupes "anti-vaccins" et de contrer la fausse propagande sur les vaccins et les maladies en général.

Selon M. Thuong, la ville mettra en place des mesures urgentes, notamment des vaccinations de rattrapage pour les enfants non encore vaccinés et une campagne de vaccination complémentaire pour les enfants de 1 à 5 ans, y compris ceux atteints de maladies chroniques sans contre-indications à la vaccination. Le Service a demandé aux centres de santé locaux de dresser une liste de tous les enfants de 1 à 5 ans vivant dans la région et encourage les hôpitaux à organiser la vaccination du personnel médical en contact avec les patients atteints de rougeole.

En outre, Hô Chi Minh-Ville mettra en œuvre des solutions pour protéger les enfants des groupes à risque, tels que ceux atteints de maladies cardiovasculaires, pulmonaires et rénales, ainsi que ceux avec des troubles immunitaires et des maladies malignes. Le Service exige que les établissements médicaux respectent strictement les protocoles de contrôle des infections, notamment en effectuant le dépistage et l'isolement des cas suspects, et en prévoyant des tables d'examen séparées pour limiter les infections croisées.

«Les centres de santé doivent déployer de toute urgence des activités de vaccination pour renforcer l'immunité communautaire", a conclu M. Thuong.

Texte et photos : Quang Châu/ CVN