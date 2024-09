Le Venezuela prêt à aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple du Vietnam face aux graves dégâts humains et matériels causés par le super typhon Yagi et a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes.