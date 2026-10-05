Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle

Le Brésil organisera un second tour de l'élection présidentielle le 25 octobre, les résultats officiels publiés dimanche 4 octobre ayant révélé qu'aucun candidat n'avait obtenu la majorité des suffrages valides au premier tour.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les résultats publiés par le Tribunal supérieur électoral, avec plus de 99% des bulletins dépouillés, Flavio Bolsonaro, candidat à la présidence du Parti libéral brésilien, a recueilli environ 47% des suffrages valides, tandis que le président sortant Luiz Inacio Lula da Silva, du Parti des travailleurs, est arrivé en deuxième position avec environ 45%.

Conformément à la législation électorale brésilienne, aucun candidat à la présidence n'ayant obtenu plus de la moitié des suffrages valides pour remporter l'élection dès le premier tour, les deux candidats ayant recueilli le plus de voix sont qualifiés pour s'affronter lors d'un second tour.

Lors d'une conférence de presse à Brasilia dimanche soir 4 octobre suite à l'annonce des résultats du premier tour, M. Bolsonaro s'est dit satisfait du résultat du scrutin et a exprimé l'espoir d'avoir la chance de servir le Brésil et son peuple.

"Le Brésil veut du changement. J'ai simplement besoin d'un mandat pour placer les Brésiliens au cœur de mon gouvernement, pour m'attaquer et trouver une solution aux véritables problèmes du Brésil", a-t-il déclaré.

S'exprimant quant à lui à Sao Paulo, Lula a reconnu qu'il s'attendait à remporter le scrutin dès le premier tour, mais a qualifié ce résultat de leçon donnée par les électeurs. Il s'est engagé à axer sa campagne sur le développement économique et l'inclusion sociale, et a exhorté ceux qui s'étaient abstenus au premier tour à voter lors du second tour. "Nous avons un second tour, et le temps est venu de passer le test, de révéler le vrai visage du Brésil", a déclaré Lula.

Xinhua/VNA/CVN