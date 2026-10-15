Le Parlement brésilien approuve la réduction du temps de travail, promise par Lula

Le Parlement brésilien a adopté mercredi 14 octobre la réduction du temps de travail par le biais d'une réforme constitutionnelle sur laquelle le président de gauche Lula mise pour combler son retard sur le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro, en vue du second tour de la présidentielle.

>> Pétrole détecté au large de l'Amazonie : un "passeport pour l'avenir", salue Lula

>> Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette réforme, défendue par le gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva depuis des mois, permet à de nombreux Brésiliens de bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires, contre un seul actuellement, et réduit de 44 à 40 heures le nombre d'heures de travail par semaine.

La réduction du temps de travail était un des principaux mots d'ordre de grandes manifestations pro-Lula dans des métropoles brésiliennes ces derniers jours.

Après le vote, un groupe de sénateurs a entonné des chants pro-Lula. La réforme a été approuvée à 75 voix contre une au Sénat, après avoir été validée par la Chambre des députés en mai.

"Je suis convaincu qu'il s'agit de la plus importante victoire des travailleurs brésiliens depuis la Constitution de 1988", a salué le rapporteur du projet de loi au Sénat, Omar Aziz (PSD, centre-gauche).

Flavio Bolsonaro, qui avait qualifié le texte d'"opportuniste", a finalement voté pour son adoption.

"Je suis certain qu’une telle avancée ne sera jamais remise en cause, car il ne s'agit pas d’une victoire bureaucratique, mais d'un mouvement né dans la rue et issu de l'aspiration historique des travailleurs", s'est réjoui Lula, ancien syndicaliste, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

AFP/VNA/CVN