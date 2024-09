L'UFV promeut la coopération avec les principales organisations de femmes russes

Photo : VOV/CVN

En recevant la délégation vietnamienne, Nina Ostanina, présidente du mouvement public "Union des femmes de Russie - Espoir de la Russie" et présidente du Comité de la Douma d'État pour la protection de la famille, les questions de paternité, de maternité et d'enfance, a souligné les points de vues communs entre la Russie et le Vietnam concernant la famille, les femmes et les enfants, en mettant en avant l'importance de préserver les valeurs traditionnelles, le rôle du noyau familial dans la société, l'égalité des genres et la protection des enfants contre les influences néfastes.

Saluant la coopération entre les deux organisations féminines, visant à promouvoir la participation des femmes à l’édification et au développement nationaux, Nina Ostanina a manifesté son souhait d'approfondir cette coopération, particulièrement en 2024, désignée comme l'Année de la famille en Russie.

De son côté, la présidente de l'UFV, Hà Thi Nga, a exprimé la reconnaissance du peuple vietnamien, et particulièrement des femmes, pour le soutien apporté par l'Union soviétique d'autrefois et la Russie d'aujourd'hui au Vietnam dans son processus de protection, de construction et de développement national.

Hà Thi Nga a également remercié la Russie pour son assistance au Vietnam suite au typhon Yagi. Elle a fait part de son admiration pour les progrès réalisés par la Russie en matière d'égalité des genres et a informé son homologue des avancées du Vietnam dans ce domaine, soulignant que les femmes représentent plus de 30% des députés de la XVe législature de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Elle a proposé l'établissement d'un mécanisme de coopération régulier, tel qu'un Forum des femmes Vietnam - Russie, afin d'optimiser l'efficacité de leur coopération et de contribuer au partenariat stratégique intégral entre les deux nations.

Le même jour, la délégation vietnamienne a rencontré une délégation du Mouvement des femmes de Russie unie du parti au pouvoir "Russie unie".

Daria Lantratova, vice-présidente du Mouvement des femmes de Russie unie et vice-présidente de la Commission de la politique sociale du Conseil de la Fédération, a qualifié le Parti communiste du Vietnam d'allié de longue date et fiable de la Russie.

Forte de plus de 170.000 membres, le Mouvement des femmes de Russie unie a favorisé une participation accrue des femmes dans les sphères politique, économique et sociale, a indiqué Daria Lantratova, exprimant son espoir d'établir prochainement une coopération fructeuse avec l'UFV.

La présidente de l'UFV, Hà Thi Nga, a affirmé que, sur la base de valeurs traditionnelles communes, la coopération entre les deux organisations devrait être renforcée, contribuant à consolider les relations entre les deux partis, les deux États et les deux peuples.

VNA/CVN