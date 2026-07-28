Incendies en Gironde

Le retour de la chaleur fait craindre une aggravation, Macron appelle à l'unité

Le retour de la chaleur fait craindre une nouvelle aggravation des incendies mardi 28 juillet en Gironde, où les feux ont déjà ravagé 42.000 ha et face auxquels Emmanuel Macron a appelé à " rester unis " pour en venir à bout.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Face à une situation qui reste très imprévisible, la mobilisation reste pleine et entière particulièrement à la veille d'une journée qui devrait être marquée par une hausse significative des températures, et une baisse de l'hygrométrie", a abondé la préfète de la Gironde dans un point de situation lundi 27 juillet à 22h30.

La Gironde et les Landes passeront en vigilance jaune canicule dès mardi midi 28 juillet, Météo-France y prévoyant une "nouvelle vague de chaleur", avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40°C mercredi et des vents un peu moins forts mais plus secs.

"Les semaines à venir seront dures et on doit tenir", avait lancé lundi 27 juillet le président de la République, dans la salle de crise du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). "On reste unis et on se bat pour gagner la bataille partout", a-t-il dit en délivrant dans la soirée une bonne nouvelle : le feu est désormais "fixé" dans les Landes.

Concrètement, a précisé le Sdis, "500 ha ont été parcourus en 24 heures" et "la journée a été plus favorable, comme espéré par les pompiers". Dans l'ensemble, les départs de feux ont été "contenus".

Dans un camping du Grand Crohot, en Gironde, jouets des enfants sur le sol, bières sur la table, tentes ouvertes et serviettes de plage encore étendues... tout témoigne de la rapidité et de la panique avec lesquelles tous ont dû quitter les lieux. Une grosse partie des tentes et caravanes a pu être sauvée du brasier, mais d'autres, sur la route infernale du feu, ont complètement disparu.

Manifestations sportives et culturelles interdites

Le feu n'étant pas fixé, aucun retour des évacués n'est envisageable à ce stade en Gironde et les activités des colonies de vacances sont suspendues dans ce département touristique.

La préfète a en outre annoncé lundi soir 27 juillet l'interdiction des manifestations sportives et culturelles, tout comme les activités nautiques et la navigation sur le lac de Cazaux-Sanguinet.

Comme lundi 27 juillet, aucun TGV ne circulera au sud de Bordeaux mardi 28 juillet, hormis ceux qui desservent Agen et Toulouse et l'autoroute A63 est fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au total, plus de 116.000 ha - nouveau record après 2022 - ont été parcourus par les incendies en France depuis début 2026, a indiqué Sébastien Lecornu.

L'incendie qui a embrasé le pourtour du bassin d'Arcachon a entraîné l'évacuation de 220.000 personnes, une opération d'une ampleur inédite. Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a annoncé que les assureurs prendraient en charge les frais de relogement des personnes évacuées à cause des incendies de Gironde, des Landes et du Var.

15.000 évacués de retour chez eux

Une "vague de solidarité", saluée par la préfète Sophie Brocas, a par ailleurs permis de libérer les pompiers volontaires dans les entreprises. Et voit aussi agriculteurs et particuliers prêter main-forte.

"On est partis à 4h30 ce matin du Lot-et-Garonne. On cherche à aider. Je suis chasseur et je veux garder la nature comme elle est", explique Christopher Bonnefond, 25 ans, agriculteur venu avec quatre collègues.

Juste au sud, l'incendie dans les Landes est donc fixé après avoir brûlé 3.600 hectares et 198 bâtiments.

Depuis 20h lundi 27 juillet, "l'ensemble des habitants des communes de Sanguinet et de Parentis-en-Born" peuvent ainsi "réintégrer leur domicile", a annoncé le préfet des Landes, tout comme ceux du village aéronautique de Biscarrosse et les résidents d'un camping au Nord de la ville. Soit, au total, 15.000 personnes, de même source.

Dans le Var, les reprises du feu du Gros Bessillon, qui ont mobilisé les pompiers lundi 27 juillet, au 7e jour de lutte contre cet incendie, ont été "circonscrites" lundi soir 27 juillet, a annoncé la préfecture dans un communiqué.

Le feu est toujours en cours en Corse mais a été "fixé" dans les Hautes-Alpes après avoir parcouru 510 hectares.

Dans les Bouches-du-Rhône, un pompier volontaire de 38 ans est décédé lundi 27 juillet, après que le camion-citerne "dans lequel, il circulait seul, a fait une sortie de route" au Nord d'Arles, a indiqué le Sdis 13.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

AFP/VNA/CVN