Hô Chi Minh-Ville

Nécessité d'améliorer les infrastructures pour véhicules électriques prochainement

De nombreuses localités du pays, dont Hô Chi Minh-Ville, mettent en œuvre une feuille de route visant à passer des véhicules à essence aux véhicules électriques, conformément à la politique de transports écologiques. Cependant, ce processus soulève de nombreux problèmes liés aux infrastructures et à la sécurité incendie.

L’annonce par le conseil d’administration de l’immeuble Tân Phuoc, situé dans le quartier de Tân Son à Hô Chi Minh-Ville, de ne plus accepter les véhicules électriques à partir du 23 juillet en raison de préoccupations liées à la sécurité incendie a suscité des réactions publiques divergentes. Bien que l’interdiction ne soit pas officiellement formulée, de nombreux conseils d’administration d’autres immeubles d’habitation ont également commencé à durcir leur position.

La plupart des appartements ont annoncé la vérification de leur système électrique, l’installation de bornes de recharge et l’aménagement d’aires de stationnement séparées pour les véhicules électriques. Cependant, l’infrastructure, notamment le système électrique, n’a pas été prévue dès la conception initiale de nombreux immeubles et résidences de location, ou bien elle n’est pas adaptée aux besoins des véhicules électriques.

Dans l’immeuble Hoang Anh An Tiên, situé dans la commune de Nhà Be, le conseil d’administration a installé une borne de recharge pour voitures et motos électriques devant le bâtiment. Cependant, beaucoup d’autres immeubles, en particulier les plus anciens, ne disposent pas de suffisamment d’espace ni d’infrastructures pour mettre en place de telles installations.

Dans l’immeuble Miêu Nôi, dans le quartier de Gia Dinh, l’absence de borne de recharge sur le parking oblige de nombreux résidents à recharger leur véhicule électrique directement chez eux.

Une situation similaire se retrouve dans les maisons de location. Dans la résidence de quatre étages de M. Minh Ly, située dans le quartier Binh Hung Hoa, le rez-de-chaussée est utilisé pour garer les motos, mais il n’existe pas d’infrastructure électrique adaptée. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait installer une borne de recharge, M. Minh Ly s’est montré perplexe quant à la solution à apporter et a exprimé ses inquiétudes face aux exigences strictes en matière de prévention des incendies et de sécurité.

Faute de solutions efficaces pour répondre à la demande de recharge, des bornes installées spontanément par les habitants ont récemment vu le jour dans de nombreux quartiers. Dans certains cafés des quartiers de Tân My, de Go Vâp et de Tân Thuân, les commerçants proposent des services de recharge accompagnés de prestations de restauration, avec un tarif horaire de 6.000 dôngs ou de 15.000 dôngs pour une recharge complète.

Aux heures de pointe, il arrive que plus de 20 véhicules soient branchés simultanément. Un commerçant du quartier de Go Vâp a indiqué que ce service fonctionnait depuis plus d’un an, mais que la fréquentation avait récemment augmenté de manière significative.

Nécessité d’installation rapide de normes

Concernant les véhicules électriques et les équipements de recharge, les préoccupations liées à la sécurité incendie sont tout à fait fondées et doivent être traitées par des solutions concrètes. Selon les statistiques du Département de la prévention, de la lutte et des secours contre les incendies, plus de 70% des incendies et explosions sont causés par des courts-circuits et des contacts électriques défectueux.

Les batteries des véhicules électriques contiennent des matériaux inflammables. Les experts recommandent que la conception et l’installation des infrastructures de recharge respectent strictement les normes de sécurité. L’utilisation d’équipements de mauvaise qualité, de câbles surchargés ou la recharge simultanée de plusieurs véhicules présentent des risques élevés d’incendie et d’explosion. C’est pourquoi de nombreux conseils d’administration d’immeubles ont recommandé, voire interdit, aux résidents de recharger leurs batteries à l’intérieur des bâtiments. De même, les bornes de recharge publiques installées de manière non officielle comportent également des dangers.

Un représentant de la Société d’électricité de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que le système électrique des habitations ou des cafés est conçu pour les usages quotidiens. Lorsque plusieurs appareils sont branchés en même temps, cela peut entraîner une surcharge et provoquer un incendie. Les prestataires de services de recharge doivent donc contacter le secteur de l’électricité ou des experts afin de concevoir et d’installer des équipements conformes aux normes, tout en évitant les branchements improvisés. La politique de verdissement des véhicules a été définie par le gouvernement dans la décision N°876/QD-TTg du 22 juillet 2022 relative au programme d’action pour la transition énergétique et la réduction des émissions de carbone et de méthane dans le secteur des transports.

Pour mettre en œuvre cette décision, Hô Chi Minh-Ville déploie plusieurs plans pour "verdir" les moyens de transport. En juillet 2025, la ville comptait environ 11 millions de véhicules, dont 8,6 millions de motos et plus de 2 millions de voitures. Entre 2026 et 2029, l’objectif est de convertir 400.000 véhicules à essence utilisés pour les services et les livraisons en véhicules électriques.

Les experts estiment qu’il est urgent de finaliser un système de normes en matière de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que de promulguer des politiques d’accompagnement pour les citoyens. La mise en place d’infrastructures de recharge adaptées est un enjeu crucial. Si cette demande n’est pas satisfaite, les usagers rencontreront des difficultés pour utiliser leur véhicule électrique au quotidien. Par ailleurs, il est nécessaire d’investir et de soutenir le développement des bornes de recharge, en mobilisant les ressources sociales afin de répondre aux besoins réels de la population.

Tân Dat/CVN