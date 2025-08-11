Achèvement en 2025 du recensement des victimes de l’agent orange/dioxine

Le ministère de la Défense charge l’État-major général de planifier d’ici fin 2025 la réorganisation et le renforcement des forces de déminage et de dépollution, tandis que l’Institut des sciences et technologies militaires poursuit le développement de technologies pour améliorer et accélérer ces opérations.

Le ministre de la Défense a publié la directive n°77/CT-BQP visant à intensifier les travaux de réparation des conséquences des bombes, mines et agents chimiques/dioxine laissés par la guerre au Vietnam.

Le ministère de la Défense confie à l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam la mission de diriger les organismes et unités compétents pour examiner, définir un plan et un calendrier de mise en œuvre, puis en rendre compte au ministre de la Défense au quatrième trimestre 2025 afin de restructurer et renforcer les effectifs et les capacités des forces chargées du déminage et de la dépollution chimique. L’Institut des sciences et technologies militaires est chargé de poursuivre la recherche et le développement de nouvelles technologies pour accélérer et améliorer les opérations.

La Direction politique générale de l’Armée populaire du Vietnam doit renforcer la sensibilisation et la responsabilité des comités et commandements à tous les niveaux dans ces missions, tout en mettant l’accent sur la communication nationale et internationale afin d’attirer des ressources. Elle doit également organiser et coordonner l’application des régimes et politiques en vigueur, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité.

Le génie militaire et le centre national d’action contre les bombes et mines du Vietnam (VNMAC) doivent accélérer l’élaboration de l’ordonnance sur le traitement des conséquences des bombes, mines et explosifs, et finaliser au troisième trimestre 2025 le plan d’action national 2025-2030 ainsi que la stratégie nationale à l’horizon 2025.

Ils doivent aussi achever au deuxième trimestre 2025 le projet de renforcement des capacités pour viser, d’ici 40 ans, l’achèvement du déminage complet des zones contaminées ; la première phase (2026-2030) devant couvrir plus de 700 000 hectares, notamment dans les zones de recherche des dépouilles de martyrs, les régions de relocalisation frontalière et les zones clés pour le développement socio-économique et la défense.

Le corps chimiste et le Centre national d’action pour la dépollution chimique et l’environnement (NACCET) doivent achever au troisième trimestre 2025 l’évaluation de la pollution à la dioxine de l’aéroport de Phù Cát (province de Gia Lai) et soumettre en octobre 2025 le projet de traitement, avec achèvement prévu en 2028.

Ils mèneront également un projet d’enquête et de dépollution dans 10 aéroports militaires désaffectés pour préparer leur réutilisation à des fins militaires, de défense et de développement socio-économique.

Le Vietnam doit renforcer sa coopération avec les États-Unis ainsi que d’autres pays et organisations internationales pour améliorer la qualité de vie des victimes de l’agent orange dans huit provinces fortement contaminées, en respectant les délais et la qualité fixés.

Au deuxième trimestre 2025, il faudra finaliser les dossiers pour lancer un projet dans les provinces de Cà Mau et Vinh Long, financé par des aides publiques américaines non remboursables. En 2025, le recensement national des victimes de l’agent orange/dioxine devra être achevé.

Les forces de défense aérienne et l’armée de l’air continueront de coopérer avec les autorités américaines pour exécuter la première phase du projet de dépollution à la dioxine de l’aéroport de Biên Hòa, en respectant délais, qualité et efficacité. Elles devront aussi finaliser rapidement la révision de l’accord de financement par ODA non remboursable américain pour garantir le budget nécessaire, avec achèvement prévu en 2030.

Elles devront lever les obstacles rencontrés et collaborer avec la province de Dông Nai pour la surveillance environnementale du projet et la libération des terrains contaminés hors de l’aéroport en vue de leur traitement.

