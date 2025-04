P4G

L'ONU et l’ESCAP appelées à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des ODD

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a reçu ce jeudi 17 avril à Hanoï et la secrétaire générale adjointe de l’ONU, également secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, à l'occasion de sa visite au Vietnam pour assister au IV e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G).

>> Le Vietnam appelle au renforcement des partenariats pour promouvoir la mise en œuvre des ODD

>> Objectifs de développement durable : le Vietnam prend des engagements forts

>> Sommet du P4G : le Vietnam affirme son engagement ferme en faveur des ODD

Le vice-Premier ministre et ministre Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam soutenait toujours fermement le multilatéralisme et le rôle central des Nations Unies dans la promotion de la coopération et la réponse aux défis mondiaux. Il a hautement apprécié le rôle de l’ESCAP dans la mise en œuvre des grandes orientations des Nations unies dans la région Asie-Pacifique, en pro

Photo : VNA/CVN

Affirmant que le Vietnam participe toujours de manière proactive et contribue activement aux efforts communs pour accélérer la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam considérait le développement durable, ainsi que l'innovation et l'approche centrée sur l'humain comme une politique cohérente dans la stratégie de développement du pays et a partagé les résultats positifs du passé ainsi que les engagements et les objectifs du Vietnam pour les temps à venir en matière de développement socio-économique, contribuant aux efforts communs de la région et du monde dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Il a proposé aux Nations unies et à l’ESCAP de renforcer leur coopération et leur soutien pour accélérer la mise en œuvre des ODD conformément aux priorités actuelles du Vietnam, en partageant des informations, des expériences internationales, des conseils politiques, en promouvant la coopération régionale en science et technologie, l'innovation, l'assistance technique, en particulier sur les questions émergentes, en répondant aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la transition énergétique, la croissance verte, etc.

Partageant les priorités actuelles de l’ESCAP, Alisjahbana a également déclaré que dans le contexte des défis actuels, elle a souhaité que le Vietnam soutienne les Nations unies et l’ESCAP dans la promotion du multilatéralisme, du consensus et de la solidarité pour relever conjointement les défis communs ainsi que pour répondre aux priorités des pays de la région Asie-Pacifique.

Les deux parties ont également discuté des développements dans le monde et dans la région Asie-Pacifique et a partagé les défis communs dans la mise en œuvre des ODD.

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir le multilatéralisme, le droit international et la Charte des Nations unies, promouvoir la coopération régionale, ainsi que renforcer la coopération dans des domaines prioritaires spécifiques du Vietnam tels que l'application des sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique, le service du développement durable, la réponse au changement climatique, la transformation énergétique, la transformation verte et la transformation numérique.

VNA/CVN