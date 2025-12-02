Le chef de l'ONU propose une baisse du budget ordinaire pour 2026

Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies (ONU), a proposé le 1 er décembre de ramener le budget ordinaire de l'organisme international pour 2026 à 3,238 milliards de dollars, soit une réduction de 577 millions de dollars, ou 15,1%, par rapport au budget de 2025.

Le tableau d'effectifs proposé est révisé à 11.594 postes, dont les missions politiques spéciales, soit une réduction de 18,8% par rapport à celui approuvé pour 2025, a indiqué le chef de l'ONU lors de sa présentation officielle du rapport prévisionnel révisé relatif au projet de budget-programme pour 2026 et au compte d'appui aux opérations de maintien de la paix pour la période 2025/26 à la 5e Commission de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Pour la première fois, les estimations révisées réduisent les besoins globaux en ressources du budget ordinaire par rapport à ce qui avait été initialement proposé, ainsi que les réductions du compte de soutien pour une période déjà approuvée par l'Assemblée", ce qui reflète à la fois l'urgence et l'ambition des réformes entreprises par l'ONU, tout en mettant également l'accent sur un sens particulier des responsabilités envers les plus vulnérables ayant besoin du soutien de l'ONU, a également souligné M. Guterres.

Il a ajouté que les réductions ciblées proposées reflétaient des choix difficiles faits par les entités pour rationaliser les structures, éliminer les doublons et concentrer les ressources afin d'obtenir le plus grand impact.

Par ailleurs, a précisé le secrétaire général, l'ONU a terminé l'année 2024 avec 760 millions de dollars d'arriérés, dont 709 millions de dollars restent impayés par rapport à 2024. En outre, alors que l'année 2025 touche à sa fin, l'ONU n'a toujours pas reçu 877 millions de dollars des cotisations de cette année et ses arriérés s'élèvent désormais à 1,586 milliard de dollars.

