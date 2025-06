L’ONU apprécie la contribution efficace du Vietnam au maintien de la paix

Le général Hoang Xuân Chiên a remercié les Nations unies pour leur soutien au Vietnam au cours des 50 dernières années, depuis son adhésion à l’ONU. Il a souligné que le ministère vietnamien de la Défense apprécie grandement les importantes contributions du vice-secrétaire général de l’ONU aux opérations de paix, en particulier les efforts déployés pour promouvoir l'initiative « Action pour le maintien de la paix » (Initiative A4P) et l'initiative « Action pour le maintien de la paix Plus » (Initiative A4P Plus) pour la période 2021-2023.

Le général a déclaré que le Vietnam s’engage à renforcer sa participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix en déployant divers types d’unités, telles que des unités d’infanterie mécanisée, de communication, de soutien aéroportuaire et d’autres. Le pays s’inscrira auprès du Système de Préparation de Capacités de Maintien de la Paix de l’ONU (PCRS) afin d’être prêt à être déployé lors de missions et d’augmenter le nombre de candidats vietnamiens à des postes de haut niveau au sein des Nations unies.

Remerciant sincèrement l’ONU et Jean-Pierre Lacroix pour leur soutien constant au Vietnam et ses efforts de coopération, le général a déclaré espérer que le Vietnam continuera à bénéficier de leurs conseils afin que l’Armée populaire vietnamienne puisse contribuer encore plus efficacement au maintien de la paix.

De son côté, Jean-Pierre Lacroix a salué la participation active et efficace du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Il a affirmé son soutien continu aux efforts du Vietnam pour renforcer et élargir cette coopération.

Il a également hautement apprécié la capacité et le professionnalisme des Casques bleus vietnamiens, exprimant sa confiance que le Vietnam continuera d’apporter une contribution efficace et d’accroître sa participation à ces missions.

Depuis juin 2014, le ministère vietnamien de la Défense a déployé avec succès près de 1.100 officiers et personnels dans des missions de maintien de la paix et au siège de l’ONU. Notons que la proportion de femmes soldats vietnamiennes participant à ces opérations dépasse actuellement 16 %, un taux nettement supérieur à la moyenne des autres pays contributeurs. À l’avenir, le ministère s’engage à maintenir et accroître la proportion de femmes dans les activités de maintien de la paix.

