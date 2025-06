Le PM Pham Minh Chinh rend visite à la famille de feu le PM suédois Olof Palme

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a tenu à exprimer son respect et sa gratitude à feu le Premier ministre Olof Palme, un grand ami fidèle et proche du peuple vietnamien.

Il a transmis les salutations et les vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la famille du défunt dirigeant suédois.

Remerciant la famille d’avoir préservé les souvenirs et les valeurs que le défunt dirigeant suédois a laissés derrière lui, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’ils constituent toujours un important pont d’amitié entre les deux nations.

Il a déclaré que le Premier ministre Olof Palme a contribué non seulement au développement de la Suède, mais aussi à la paix, à la coopération et au développement des nations du monde entier.

Quand on parle de la Suède, les Vietnamiens pensent au Premier ministre Olof Palme, dont le nom est associé aux manifestations contre la guerre du Vietnam des années 1960 jusqu’à la réunification du pays en 1975, a-t-il dit.

Pendant la période de reconstruction du Vietnam après la guerre, la Suède s’est une fois de plus tenue aux côtés du pays, a-t-il souligné, indiquant que la Suède a été un pays occidental de premier plan dans le soutien apporté au Vietnam dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation des ressources humaines ; et qu’elle avait fourni au Vietnam environ 3 milliards de dollars d’aide non remboursable, soit le montant le plus élevé parmi les pays d’Europe du Nord.

Parmi les projets emblématiques de la coopération entre le Vietnam et la Suède figurent l’usine de papier de Bai Bang, l’Hôpital national pour enfants du Vietnam et l’hôpital Uông Bi, ainsi que des programmes de formation pour les fonctionnaires, les experts, les médecins et les ingénieurs.

Le Premier ministre Olof Palme avait publiquement exprimé son soutien à la juste lutte du peuple vietnamien et ses actions ont été une grande source d’encouragement et de motivation, s’inscrivant dans l’histoire du Vietnam, a affirmé le dirigeant vietnamien.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité les membres de la famille du Premier ministre Olof Palme à se rendre de nouveau au Vietnam et à revisiter les œuvres associées au défunt dirigeant. De leur côté, les hôtes ont affirmé leur ferme soutien au Vietnam et à son peuple.

VNA/CVN