Les Nations unies rendent hommage aux Casques bleus tombés pour la paix

>> Les casques bleus restent sur leurs positions au Liban

>> Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre les casques bleus au Liban

>> Les Casques bleus vietnamiens ont la main verte à Abyei

>> L'ONU a besoin d'un système de maintien de la paix pleinement équipé

Photo : ONU/CVN

À cette occasion, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a déposé une couronne pour rendre hommage aux 4.400 soldats de la paix des Nations unies qui ont perdu la vie depuis 1948. Il a ensuite présidé une cérémonie au cours de laquelle la médaille Dag Hammarskjold a été décernée à titre posthume à 57 Casques bleus de plus de 30 pays morts l'année dernière sous le drapeau de l'ONU, ainsi qu'à un soldat français décédé en 1973.

Au fil des décennies, a souligné le chef de l'ONU lors de la cérémonie de remise de la médaille Dag Hammarskjold, plus de 2 millions de femmes et d'hommes ont servi dans 71 missions sur quatre continents. "Dans les communautés et les pays où ils servent, les soldats de la paix de l'ONU sont un symbole important des Nations unies dans ce qu'elles ont de meilleur. Et ensemble, ils ont contribué à améliorer des millions de vies".

Selon Antonio Guterres, qui a souligné la nécessité d'adapter le maintien de la paix aux nouvelles réalités dans ces moments difficiles et difficiles, les missions de maintien de la paix des Nations unies sont confrontées à des situations complexes dans un monde complexe : le terrorisme, le crime qui ne connaît pas de frontières et la désinformation les rendent vulnérables aux attaques.

Il a remis le prix de prix la Défense de l'égalité des genres militaire de l'année pour 2024 au chef d'escadron Sharon Mwinsote Syme, du Ghana. Il a également décerné à la surintendante en chef Zainab Gbla, de la Sierra Leone, le Prix de l'officier de police de l'année. Les deux femmes ont servi dans la force de sécurité intérimaire des Nations unies pour Abiyé, au Soudan.

Les événements de jeudi 29 mai ont constitué les célébrations annuelles de la Journée internationale des Casques bleus des Nations unies, qui tombe chaque année le 29 mai.

Xinhua/VNA/CVN