Lonely Planet décrit Phu Quôc comme une destination balnéaire de premier plan

La plus grande île du Vietnam, Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang (Sud), est devenue une destination balnéaire de premier plan au cours de la dernière décennie, grâce à ses 150 km de côtes, à l'exemption de visa pour toutes les nationalités et à un grand nombre d'attractions touristiques, a souligné le rédacteur James Pham du prestigieux guide de voyage mondial Lonely Planet.

>> Phu Quôc et Nha Trang parmi les destinations touristiques préférées des Sud-Coréens

>> The Lonely Planet donne des raisons à visiter l'île Phu Quôc

Photo : CTV/CVN

Dans son récent article publié le 19 juillet, l'auteur raconte son voyage sur l'île méridionale du Vietnam et partage quelques conseils et idées pour ceux qui planifient un voyage similaire.

Des vacances "surréalistes"

L’une des expériences qui ont le plus impressionné James Pham était de séjourner dans des hôtels et des centres de villégiature à Sunset Town et au plage de Kem.

Son premier arrêt était La Festa Phu Quôc, le premier complexe hôtelier d'Asie du Sud-Est de la collection Curio de la célèbre marque hôtelière Hilton. Avec sa beauté d'inspiration méditerranéenne, comprenant une tour d'horloge imposante, des plafonds voûtés et une piscine à débordement étincelante surplombant l'océan, La Festa Phu Quôc - Curio Collection by Hilton a complètement captivé James.

Il a décrit le complexe comme surréaliste. De plus, l'avantage de La Festa Phu Quôc réside dans son emplacement privilégié au centre du complexe Sunset Town, d’où les visiteurs peuvent facilement accéder aux services de divertissement environnants, comme prendre le plus long téléphérique à trois câbles du monde jusqu'à l'île Hon Thom, ou rendez-vous au port de croisière pour une excursion de petites îles vierges.

Passant d'une expérience surréaliste à une autre, James Pham a choisi JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort sur la plage Kem comme prochaine destination de vacances.

Il a qualifié le complexe de "festin visuel" car il a été conçu par le célèbre architecte Bill Bensley sur le thème d'une université française du 19e siècle, où chaque bâtiment a un thème différent.

De plus, le meilleur atout du complexe est son emplacement à côté de la plage de Kem, une plage considérée par de nombreux touristes comme la plus belle de Phu Quôc, avec du sable fin et poudreux, des palmiers ondulants et une eau cristalline, a-t-il décrit.

Le téléphérique : une expérience attractive

Prendre le plus long téléphérique à trois câbles du monde jusqu'à l'île de Hon Thom était l'expérience préférée du rédacteur lors de ses vacances à Phu Quoc. "Le parcours de près de huit kilomètres offre des vues spectaculaires, passant au-dessus de flottes de bateaux de pêche, d'îles boisées et d'une magnifique étendue d'eau bleu électrique", a-t-il raconté à propos de sa première expérience en téléphérique à l’île de Hon Thom.

Photo : CTV/CVN

Ce qui a le plus surpris James Pham pendant son voyage, c’étaient les différentes activités nocturnes.

Une autre chose qui a impressionné James a été la représentation de classe mondiale Kiss of the Sea, un merveilleux spectacle multisensoriel.

Le rédacteur s'est ensuite rendu au marché nocturne animé, avec ses stands de nourriture de rue bon marché et ses spectacles d'art de rue gratuits.

La bonne nourriture était également une chose dont l'auteur est tombé amoureux lorsqu'il l'a dégustée au restaurant Pink Pearl du complexe JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay.

À la fin du voyage, le rédacteur de Lonely Planet a laissé de nombreux conseils aux touristes envisageant d'explorer Phu Quôc. Il a recommandé aux vacanciers de partager leur temps pour découvrir la région animée et colorée de Duong Dông, ainsi que pour profiter des plages pittoresques de l'île du Sud.

VNA/CVN