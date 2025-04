Contrôle des infections

L’OMS s'engage à soutenir le Vietnam dans l'amélioration de son système de santé

>> Assurer un approvisionnement adéquat en vaccins, équipements et fournitures médicaux

>> Augmentation des cas de rougeole à Hô Chi Minh-Ville

>> L’OMS et de l’UNICEF louent le Vietnam pour la prévention de la rougeole

Photo : VNA/CVN

Le Professeur et Docteur Trân Van Thuân, vice-ministre de la Santé, a souligné que le contrôle des infections constitue un pilier essentiel pour garantir la sécurité des patients, la qualité des soins médicaux et la résilience du système de santé face aux maladies infectieuses.

Lors de cette conférence, la Docteure Angela Pratt, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam, a salué les progrès réalisés par le pays dans la prévention et la maîtrise des infections nosocomiales.

Elle a insisté sur le rôle crucial du contrôle des infections pour assurer la qualité des services de santé dans chaque nation. Cela permet de protéger le personnel de santé et les patients contre les épidémies. Par conséquent, les efforts de contrôle des infections dans tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés et à quelque niveau que ce soit, servent l'intérêt de l'ensemble du système. Elle a appelé à une coopération étroite entre les pays, les organisations internationales et les secteurs concernés.

L'OMS s'est engagée à continuer de soutenir le Vietnam dans l'amélioration de son système de santé, notamment par la mise en œuvre de solutions de contrôle des infections dans les structures médicales.

VNA/CVN