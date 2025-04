Société

Le Club consulaire de Hô Chi Minh-Ville aux côtés des lycéennes pour l’égalité des chances

Le 5 avril, le Club consulaire de Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec l’organisation caritative Saigon Children’s Charity (Saigonchildren), a officiellement lancé la Plateforme d’Exploration Professionnelle dans le cadre du projet PowHERful. Ce programme vise à accompagner les jeunes filles vietnamiennes dans leur parcours d’orientation scolaire et professionnelle, en brisant les barrières de genre et en favorisant l’accès à des opportunités équitables.

Depuis son lancement en 2023, PowHERful a déployé de nombreuses initiatives visant à déconstruire les stéréotypes de genre dans l’éducation et la vie professionnelle. Parmi ces actions phares : une enquête menée auprès de 7.000 personnes sur les défis rencontrés par les filles au Vietnam ; des forums réunissant plus de 1.200 lycéennes à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville ; et un événement de réseautage organisé au consulat général du Royaume-Uni à Hô Chi Minh-Ville, ayant permis à 150 étudiantes de développer leurs compétences de communication et de préparer leur avenir professionnel.

En 2025, le projet franchit une nouvelle étape avec le lancement de la Plateforme d’Exploration Professionnelle, développée par Saigonchildren en collaboration avec Hướng nghiệp SiF et financée par le Club consulaire de Hô Chi Minh-Ville. Cet outil pédagogique propose : des parcours professionnels illustrés et concis ; des vidéos inspirantes de femmes ayant réussi dans divers secteurs ; un guide d’orientation complet à destination des élèves, des parents et des enseignants.

L’objectif est de permettre aux jeunes de faire des choix de carrière éclairés, affranchis des normes de genre traditionnelles. La plateforme continuera d’être enrichie de contenus et de témoignages jusqu’à la fin de l’année 2025.

Briser les stéréotypes de genre et tracer la voie

L’événement de lancement, tenu le 5 avril à Hô Chi Minh-Ville, a rassemblé plus de 80 élèves et étudiants bénéficiaires du programme de bourses de Saigonchildren et du Centre de formation à l’orientation en ligne du Vietnam (VOCO Center). À cette occasion, les participants ont assisté à une table ronde intitulée «Briser les stéréotypes de genre, tracer la voie», animée par des experts en ressources humaines et en développement de carrière, ainsi qu’à un atelier interactif «Poser les bonnes questions, mieux comprendre», dédié à l’exploration des métiers.

Madame Victoria Calabrese, vice-présidente du Club consulaire de Hô Chi Minh-Ville, a salué l’initiative : «Depuis plus de 30 ans, notre club soutient les personnes les plus vulnérables dans le sud du Vietnam. C’est un honneur pour nous d’accompagner les efforts remarquables de Saigon Children’s Charity. Voir la technologie utilisée de manière innovante pour créer un réel impact social chez les jeunes est véritablement inspirant».

Parmi les participantes, la lycéenne T. a partagé son expérience : «On m’a souvent dit que le métier de mes rêves n’était pas fait pour les filles. Mais aujourd’hui, après avoir écouté les témoignages de femmes inspirantes, je suis plus confiante pour suivre ma propre voie. J’aime particulièrement les vidéos ‘PowHERful Raconte les métiers’, qui m’aident à mieux comprendre les réalités des différentes professions.”

Fait notable, plusieurs garçons présents à l’événement ont également reconnu avoir subi des jugements sur leurs choix de carrière considérés comme "non conformes" à leur genre. L’approche inclusive de PowHERful leur a permis de reconsidérer ces idées reçues et d’envisager leur avenir professionnel avec davantage de liberté.

Au-delà d’une campagne de sensibilisation, PowHERful s’affirme comme un engagement à long terme de Saigonchildren pour soutenir l’émancipation des jeunes filles vietnamiennes à travers l’éducation et l’orientation.

Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur https://powherful.saigonchildren.com.

