La mission d'aide au Myanmar reflète la responsabilité internationale du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la récente mission d'aide humanitaire menée par l'armée et les forces de sécurité publique du Vietnam au Myanmar, la qualifiant de témoignage de maturité, de culture et de responsabilité du Vietnam envers la communauté internationale, lors d'une cérémonie tenue mercredi soir 9 avril à Hanoï.

Le séisme de magnitude 7,7 survenu au Myanmar le 28 mars a causé de lourdes pertes humaines et matérielles. En réponse à l'appel d'aide, le Vietnam a envoyé les équipes de secours composées au total de 106 membres du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique avec des équipements spécialisés du 30 mars au 8 avril. Une aide financière de 300 000 dollars a également été fournie.

La force de secours de l'armée vietnamienne a récupéré 21 corps de victimes, sauvé un homme de 26 ans, et distribué des dizaines de tonnes de vivres, médicaments et matériels. Elle a également retrouvé du matériel et des biens précieux, qui ont été remis à l'hôpital Ottara Thiri et à la communauté locale.

Le groupe Viettel a fourni des équipements aux forces de secours en mission ; offert des services de télécommunications gratuits à plus de 4,5 millions de clients au Myanmar ; distribué des cartes SIM à plus de 30 000 personnes et aux équipes de secours internationales ; et offert des milliers de tentes ainsi que des dons d'une valeur de plus de 4 milliards de dongs au gouvernement birman.

La force de secours du ministère de la Sécurité publique a retrouvé 7 corps de victimes, apporté 11 tonnes de fournitures et soigné plus de 50 personnes, en coopération étroite avec les équipes internationales.

Le Premier ministre a souligné que c'est la troisième fois que le Vietnam envoie des équipes de secours à l'étranger, marquant ainsi un pas important dans ses capacités de réponse aux catastrophes et sa contribution à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Il a salué la réactivité du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité publique et des organes concernés, tout en appelant à tirer des leçons de cette mission pour renforcer les capacités à faire face aux défis sécuritaires non traditionnels dans un contexte de catastrophes de plus en plus complexes.

Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh ont remis l'Ordre de la Défense de la Patrie de 3e classe, décerné par le président de la République, à deux collectifs et trois individus. Le Premier ministre a également décerné des satisfecit à 8 collectifs et 17 individus pour leurs contributions exceptionnelles dans les opérations d'aide et de redressement après le séisme au Myanmar.

