Le Premier ministre envoie un message à la 78e Assemblée mondiale de la santé

>> Israël promet de faciliter le recrutement de travailleurs vietnamiens qualifiés

>> Le Premier ministre sollicite le soutien de Power China pour le secteur ferroviaire

>> Le Vietnam prépare des ouvrages pour le Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc

Dans son message, il a réaffirmé que le Vietnam place toujours l'être humain au cœur du développement, en tant que sujet et moteur pour le développement, en accordant la priorité absolue aux soins, à la protection de la santé et au développement humain. Il a affirmé que les questions liées à la santé et à l'être humain sont globales et intégrales. Il est donc nécessaire de promouvoir le multilatéralisme, la coopération internationale et la solidarité internationale. La communauté internationale doit s'unir pour relever ensemble les défis communs tels que la pandémie de COVID-19, le changement climatique, le vieillissement de la population ou l'épuisement des ressources naturelles.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les pays développés à accroître leur soutien aux pays en développement en termes de science, de technologie, de ressources et de capital, notamment en les aidant à produire des médicaments et des vaccins pour prévenir les épidémies, à accroître la consultation sur le renforcement institutionnel, la formation des ressources humaines, le renforcement des capacités et la mise en œuvre de politiques visant à protéger et à prendre soin de la santé des populations.

Réaffirmant son soutien fort à l'OMS et à l'Assemblée mondiale de la Santé, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam est prêt à partager ses expériences pour contribuer à bâtir un monde en meilleure santé, où les droits et intérêts légitimes de chacun sont garantis.

La 78e Assemblée mondiale de la Santé, placée sous le thème "Un monde pour la santé", se tient du 19 au 27 mai. Elle se concentre sur la finalisation d'un accord mondial sur la prévention des pandémies et d'autres priorités comme la couverture sanitaire universelle, le renforcement des systèmes de santé, la lutte contre l'antibiorésistance et les maladies non transmissibles.

VNA/CVN