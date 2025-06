L'OMS appelle les gouvernements à interdire les produits du tabac à base de nicotine aromatisée

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les gouvernements et les pays membres à interdire tous les produits du tabac à base de nicotine aromatisée y compris dans les cigarettes, les sachets de nicotine et les cigarettes électroniques afin de protéger les jeunes contre l'addiction et les maladies associées à ces produits.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un document intitulé "les arômes rendent les produits du tabac plus attractifs" publié à l'occasion de la journée mondiale sans tabac qui coincide avec le 31 mai de chaque année, l'OMS a souligné que les arômes comme le menthol, le chewin-gum ou la barbe à Papa masquent le goût âpre des produits du tabac et à base de nicotine, faisant de ces produits toxiques de véritables appâts pour les jeunes.

Elle a ajouté que les arômes rendent non seulement l'arrêt du tabac plus difficile, mais ils sont également associés à de graves maladies pulmonaires.

"Les arômes alimentent une nouvelle vague d'addiction et doivent être interdits", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. "Ils compromettent des décennies de progrès accomplis dans la lutte antitabac. En l'absence d'une action résolue, l'épidémie mondiale de tabagisme, qui tue déjà quelque 8 millions de personnes chaque année, se poursuivra sous l'effet de cette dépendance agrémentée de saveurs séduisantes".

Selon l'OMS, plus de 50 pays ont interdit le tabac aromatisé et plus de 40 pays ont interdit la vente des cigarettes électroniques dont cinq d'entre eux interdisent spécifiquement les dispositifs jetables et sept les aromes pour cigarettes électroniques, précisant que les accessoires aromatiques restent en grande partie non réglementés.

L'OMS a rappelé que les produits du tabac, y compris les produits du tabac chauffés, exposent les utilisateurs à des substances chimiques cancérogènes et doivent être strictement réglementés.

Chaque année, environ 8 millions de décès dans le monde, sont liés au tabac.

APS/VNA/CVN