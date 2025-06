L’hôpital de campagne vietnamien au Soudan du Sud sauve un doigt presque sectionné

>> Cérémonie de départ de l'hôpital de campagne de niveau 2 N°6 et de l'équipe du génie N°3

>> Envoie de trois autres soldats de la paix vietnamiens au Soudan du Sud et à Abyei

>> Le Vietnam envoie davantage de soldats de la paix en Afrique

>> Le Vietnam envoie davantage d’officies aux missions de maintien de la paix de l'ONU

Photo : FHL 2.6/CVN

L’opération a été réalisée par des médecins de l’hôpital de campagne de niveau 2 N°6 (FHL 2.6), intervenus après qu’Ibrahim Muhammad, 34 ans, a subi un grave accident du travail qui a laissé l’extrémité du majeur de sa main gauche presque complètement détachée.

Selon l’hôpital, le patient est arrivé avec une plaie ouverte complexe sur la troisième phalange du doigt, impliquant un détachement quasi total des tissus mous et un os distal écrasé avec des fragments libres. La blessure a été évaluée dans les deux heures suivant l’incident.

Le personnel médical a immédiatement procédé à des examens et a procédé à une intervention chirurgicale d’urgence. L’intervention a porté sur la gestion de la plaie et le réalignement osseux afin de préserver la structure anatomique et la fonction motrice du doigt.

Quatre jours après l’opération, la mobilité et la sensibilité du patient au niveau du doigt blessé s’étaient nettement rétablies, signe d’une issue positive grâce à une intervention rapide et compétente.

Le cas a été traité sur le terrain avec un équipement limité, démontrant le professionnalisme et la disponibilité de l’équipe médicale vietnamienne de maintien de la paix.

"Nous nous efforçons constamment d’améliorer notre expertise et la qualité de nos services, afin de garantir les meilleurs soins au personnel des Nations unies et à la communauté locale de la région de l’Unité", a déclaré Trân Anh Duc, directeur de la FHL 2.6.

VNA/CVN