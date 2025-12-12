L’OMS salue la position ferme du Vietnam sur l’interdiction des produits du tabac chauffé

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a salué la décision du 11 décembre de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam d’inscrire les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffé sur la liste des produits dont l’investissement et le commerce sont interdits, conformément à la loi sur l’investissement.

>> Le PM veut durcir la gestion des cigarettes électroniques et du tabac chauffé

>> Solliciter des commentaires en vue de l'interdiction des cigarettes électroniques

>> E-cigarettes : l'OMS s'alarme d'une nouvelle addiction ciblant les enfants

>> Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine

Photo : VNA/CVN

Il y a un an, en novembre 2024, l’Assemblée nationale avait adopté la résolution 173/2024/QH15 interdisant la production, le commerce, l'importation, le stockage, le transport et l'utilisation de ces produits, constituant une véritable avancée en matière de santé publique, suscitant à juste titre des éloges internationaux, a déclaré l'OMS dans un communiqué de presse du 11 décembre.

La représentante de l'OMS au Vietnam, le Dr Angela Pratt, a déclaré que l'OMS se félicitait de la décision d'inclure les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffé dans la liste des produits interdites en vertu de la Loi sur l'investissement, sans exception. Cette mesure est essentielle pour faire respecter l'interdiction de ces produits par l'Assemblée nationale (résolution 173), a-t-il ajouté.

Selon l'OMS, toute exemption, exception ou faille dans la Loi sur l'investissement ou d'autres lois compromettrait gravement l'impact, en matière de santé publique, de la décision prise l'an dernier par l'Assemblée nationale d'interdire ces produits nocifs. Par exemple, autoriser la production nationale destinée à l'exportation ou la fabrication de produits du tabac chauffé à partir de feuilles de tabac pures ouvrirait la porte à l'entrée de ces produits sur le marché intérieur.

Autoriser la fabrication de ces produits au Vietnam rendrait très difficile, voire impossible, l'application effective de la résolution 173, réduisant ainsi considérablement son efficacité en matière de protection de la santé publique.

Les risques sanitaires liés aux cigarettes électroniques et aux produits du tabac chauffé peuvent être graves, en particulier pour les adolescents et les jeunes adultes. La consommation de nicotine chez les enfants et les adolescents a des effets néfastes sur le développement cérébral, avec des conséquences potentielles à long terme, notamment des troubles de l'apprentissage et de l'anxiété. Il existe également des risques à long terme liés aux substances toxiques que ces produits contiennent, notamment des risques de cancer, de maladies cardiaques et pulmonaires.

Le Dr Angela Pratt a déclaré que les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffé n'étaient ni sûrs ni sains. En incluant les cigarettes électroniques dans la liste des activités interdites, l’Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam ne sacrifierait pas la santé - élément essentiel du progrès social et du développement économique - à la croissance à court terme.

L’OMS a déclaré qu’elle continuerait à soutenir le gouvernement vietnamien pour assurer la mise en œuvre effective et l’application stricte de l’interdiction, contribuant ainsi à protéger la jeune génération des effets nocifs des cigarettes électroniques et des produits du tabac chauffés.

VNA/CVN