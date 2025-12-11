Le Vietnam renforce les politiques de santé, de foncier et de ressources minérales

Le 11 décembre, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs résolutions majeures concernant les politiques de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035.

Les députés ont adopté une Résolution portant sur plusieurs mécanismes et politiques innovants en matière de protection, de soins et d’amélioration de la santé de la population, ainsi qu’une autre relative à l’investissement du Programme cible national sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035.

Photo : VNA/CVN

L’Assemblée nationale a décidé d’élargir les droits en matière de soins de santé et de réduire les coûts médicaux pour la population. Une politique d’exemption partielle des frais d’hospitalisation sera appliquée, dans le cadre des prestations de l’assurance maladie, selon une feuille de route adaptée aux conditions socio-économiques et à la capacité d’équilibre du Fonds d’assurance maladie.

Le Programme cible national concernant les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035 prévoit que 100% de la population disposeront d’un dossier de santé électronique et d’un suivi médical tout au long de la vie d’ici 2030. Il vise aussi à ce que 100 % des dispensaires de niveau communal assurent la prévention, la gestion et le traitement de certaines maladies non transmissibles selon les directives du ministère de la Santé à l’horizon 2030 et jusqu’en 2035.

Le Programme sera mis en œuvre de 2026 à 2035, avec un budget total de 88.635 milliards de dôngs pour la période 2026-2030, dont 68.000 milliards provenant du budget central.

Le même jour, l’Assemblée nationale a adopté une Résolution définissant des mécanismes et politiques destinés à lever les obstacles dans la mise en œuvre de la Loi foncière.

Elle a également adopté la Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur la planification urbaine et rurale.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la géologie et les ressources minérales.

VNA/CVN