Une hypertension artérielle précoce augmente le risque d’accident vasculaire cérébral

" L'augmentation du nombre de jeunes atteints d'hypertension au Vietnam s'explique par des habitudes malsaines telles que le tabagisme et la consommation d'alcool ". Ces informations ont été partagées par le Professeur Huỳnh Van Minh, président de l'Association nationale vietnamienne de cardiologie et de l'Association vietnamienne de l’hypertension, lors de la 7 e Conférence scientifique élargie sur l'hypertension au Vietnam.

D’après lui, l’hypertension artérielle est actuellement le facteur de risque qui contribue le plus aux décès et au fardeau mondial des maladies. En 2024, 1,4 milliard de personnes âgées de 30 à 79 ans dans le monde sont concernées. Elles sont exposées aux risques accrus d’infarctus, d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de décès si leur tension artérielle n’est pas contrôlée.

Au Vietnam, les statistiques du ministère de la Santé révèlent environ 12 millions de personnes souffrant d’hypertension, soit 1 adulte sur 5 et ce taux a tendance à augmenter. Il est à noter que cette maladie se manifeste à un âge de plus en plus précoce et entraîne l’augmentation des complications graves. La cause est attribuée à des modes de vie malsains chez les jeunes, tels que le tabagisme, la consommation d'alcool et la sédentarité.

Par ailleurs, le taux de dépistage reste faible : près de 50% des patients ne sont ni diagnostiqués ni traités à temps ; de nombreux cas ne sont découverts qu’après l’apparition de symptômes. En outre, le traitement actuel de l’hypertension au Vietnam manque encore d’optimisation, avec l’ajustement tardif des médicaments et l’individualisation insuffisante du traitement.

Bien qu'il s'agisse d'une maladie contrôlable avec laquelle on peut cohabiter, l'hypertension est aujourd'hui souvent accompagnée de comorbidités telles que l'insuffisance rénale chronique, le diabète et les troubles lipidiques. Ce sont les raisons des complications dangereuses comme l'AVC, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale.

La 7ᵉ Conférence élargie sur l’hypertension artérielle a présenté de nombreux rapports de valeur dans les domaines de l'hypertension, de la cardiologie et des pathologies métaboliques. Ayant pour thème "l'hypertension à l'ère multimodale et numérique", elle a mis l'accent sur l'application de la technologie et la numérisation dans la gestion de l'hypertension - la tendance qui redéfinit la pratique clinique mondiale. Elle a notamment mis l’accent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et du Big Data dans le dépistage, le diagnostic et le suivi de l'hypertension. Par ailleurs, les traitements personnalisés sont basés sur la stratification des risques via des algorithmes numériques.

Le docteur Nguyên Ngô Quang, directeur du Département des sciences, technologies et formations du ministère de la Santé, estime que, dans le contexte où l’hypertension s’intensifie au Vietnam, en particulier chez les jeunes, la conférence ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques. Elle encourage vivement la recherche scientifique qui renforce la collaboration entre de multiples disciplines : médecine interne, cardiologie, néphrologie, urgences, imagerie médicale, interventions cardiovasculaires afin d’améliorer l’efficacité du traitement pour la communauté.

La conférence promeut également l’application des technologies numériques, du big data et de l’IA dans la gestion des maladies chroniques. Ce sont des éléments clés permettant au Vietnam de réduire le taux de maladies cardiovasculaire, d’améliorer la qualité des soins et de diminuer le fardeau des maladies.

Avec 90 intervenants et experts de premier plan et plus de 800 participants, la 7ᵉ Conférence vietnamienne élargie sur l’hypertension offre non seulement une vision globale de la situation actuelle, mais ouvre également la voie à des pratiques modernes, multidisciplinaires et numérisées, contribuant ainsi à la réduction du fardeau que sont ces maladies et à l’amélioration de la qualité des soins cardiovasculaires pour les Vietnamiens.

Cet événement est organisé conjointement le 23 novembre par l'Association vietnamienne de l’hypertension, l'Hôpital Cho Rây et l'Université de la médecine et de la pharmacie de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN