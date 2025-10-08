Rapport de l'OMS

Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine

Alors que le monde fume moins, le tabagisme continue de toucher une personne adulte sur cinq dans le monde, causant des millions de décès évitables chaque année, et les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine, selon un récent rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de consommateurs de tabac a baissé, passant de 1,38 milliard en 2000 à 1,2 milliard en 2024. Depuis 2010, le nombre de personnes utilisant du tabac a diminué de 120 millions, soit une baisse relative de 27%, d'après le rapport.

"Des millions de personnes arrêtent de fumer, ou ne commencent pas, grâce aux efforts de contrôle du tabac déployés par les pays du monde entier, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En réponse à ces progrès significatifs, l'industrie du tabac contre-attaque avec de nouveaux produits à base de nicotine, ciblant agressivement les jeunes. Les gouvernements doivent agir plus rapidement et plus fermement pour mettre en œuvre des politiques éprouvées de contrôle du tabac".

Pour la première fois, l'OMS a estimé l'utilisation mondiale des cigarettes électroniques et les chiffres sont alarmants : plus de 100 millions de personnes dans le monde vapotent désormais, dont au moins 86 millions d'adultes, principalement dans les pays à revenu élevé, et au moins 15 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans. Dans les pays disposant de données, les enfants ont en moyenne neuf fois plus de chances de vapoter que les adultes.

L'industrie du tabac a introduit de nouveaux produits et technologies pour commercialiser la dépendance au tabac, pas seulement avec les cigarettes, mais aussi avec les cigarettes électroniques, les sachets de nicotine, les produits du tabac chauffés et autres, selon l'OMS, ajoutant que tous ces produits nuisent à la santé des personnes, et plus inquiétant encore, à la santé des nouvelles générations, des jeunes et des adolescents.

"Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine", a indiqué Etienne Krug, directeur du Département des déterminants de la santé, promotion et prévention à l'OMS. "Elles sont commercialisées comme une réduction des risques, mais en réalité, elles rendent les enfants dépendants à la nicotine plus tôt et risquent de compromettre des décennies de progrès."

Les résultats du nouveau rapport, intitulé "Rapport mondial de l'OMS sur les tendances de la prévalence du tabagisme 2000-2024 et projections 2025-2030", sont basés sur 2034 enquêtes nationales, couvrant 97% de la population mondiale.

Xinhua/VNA/CVN