La confiance accrue dans le système de santé national motive le choix des patients

Au cours de la dernière décennie, le système de santé vietnamien a connu une transformation remarquable : la tendance de longue date des patients vietnamiens à se faire soigner à l’étranger s’inverse, tandis que le pays attire de plus en plus de patients internationaux.

Selon le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, ce changement ne se limite pas aux capacités techniques des hôpitaux locaux, mais reflète une transformation profonde de la confiance du public.

Pendant de nombreuses années, les patients optaient pour des soins médicaux à l’étranger non pas par manque d’expertise au Vietnam, mais par incertitude quant à la qualité des services et de l’environnement de soins dans leur pays. Aujourd’hui, ces mêmes patients reviennent, attirés par une qualité fiable, des délais de traitement plus courts et des coûts plus abordables, a-t-il fait savoir lors d’une récente conférence à Hanoi

Parallèlement, les patients internationaux se tournent de plus en plus vers le Vietnam, destination de soins de santé de confiance, a-t-il ajouté.

Le vice-ministre Trân Van Thuân a souligné que, dans un système de santé moderne, la qualité n’est pas une préoccupation secondaire, mais le fondement même de la confiance. Ce principe a été constamment réaffirmé, de la résolution 46 de 2005 à la résolution 72 de 2025 du Politburo, qui visent à améliorer les capacités du système de santé à tous les niveaux, tout en donnant la priorité à la sécurité des patients.

Il a noté qu’au cours des dix dernières années, le système de santé vietnamien a connu de profondes mutations. Les hôpitaux ont mis en place des structures unifiées de gestion de la qualité, standardisé leurs pratiques cliniques et adopté une culture de sécurité des patients et d’amélioration continue.

Le signalement des incidents, l’analyse des décès et l’évaluation de la satisfaction des patients sont passés de simples formalités à de véritables outils d’apprentissage et d’amélioration, réduisant ainsi considérablement les erreurs médicales graves.

La transformation numérique a encore renforcé ces progrès. Des systèmes d’information hospitaliers aux dossiers médicaux électroniques, en passant par les normes de codage, les listes de contrôle qualité et la publication des indicateurs clés de performance, les hôpitaux s’appuient de plus en plus sur les données. Certains établissements utilisent même l’intelligence artificielle pour interpréter les images médicales, trier les patients et faciliter les décisions cliniques, témoignant d’une évolution vers une médecine de précision et des soins fondés sur les preuves.

Parallèlement, le directeur du Département de l’administration des services médicaux du du ministère de la Santé, le Dr Hà Dinh Duc, a également indiqué que la quasi-totalité des hôpitaux disposent désormais de comités de gestion de la qualité et que la plupart emploient du personnel dédié au contrôle des normes et de la sécurité. Les patients qui se rendaient auparavant à l’étranger pour se faire soigner reviennent dans les hôpitaux vietnamiens, tandis que les patients internationaux sollicitent des services allant des soins dentaires de base aux interventions cardiaques néonatales spécialisées.

Cette évolution témoigne d’une confiance croissante dans le système de santé vietnamien. Cependant, des défis persistent, a souligné le professionnel, ajoutant que le personnel spécialisé reste limité, la transparence est inégale et la qualité des soins varie encore d’un hôpital à l’autre.

De plus, le vice-ministre Trân Van Thuân a également souligné que les grands hôpitaux sont confrontés à la surpopulation, que les procédures administratives peuvent être complexes et que le recours excessif aux techniques médicales et aux médicaments persiste.

Ces lacunes sont des défis communs à de nombreux systèmes de santé en développement, mais elles offrent également des opportunités de progrès significatifs, d’autant plus que le Vietnam entre dans une phase de mise en œuvre de ses résolutions stratégiques, a-t-il indiqué.

Il a déclaré croire que le retour des patients vietnamiens, parallèlement à l’afflux croissant de patients internationaux, constitue la preuve la plus claire que le système de santé s’est véritablement transformé au cours des dix dernières années.

VNA/CVN