Le diagnostic moléculaire en microbiologie au menu des experts

L’Association Rencontres du Vietnam et le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE) ont organisé jeudi 11 décembre une Conférence internationale sur le diagnostic moléculaire en microbiologie et maladies.

Près de 100 scientifiques, jeunes chercheurs, doctorants et étudiants de premier cycle, originaires de 14 pays, ont participé à cet événement tenu dans l'arrondissement de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai.

Au menu figurent notamment diagnostic moléculaire en microbiologie et maladies infectieuses, diagnostic moléculaire en génétique et pathologie, diagnostic moléculaire des maladies végétales et animales, et nouvelles technologies de diagnostic

La Conférence internationale sur le diagnostic moléculaire en microbiologie et maladies (MDMD2025) est un événement scientifique organisé par le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE).

MDMD2025 portera principalement sur les diagnostics au point de soins, les biomarqueurs prédictifs, ainsi que la création et le développement de nouveaux outils de détection et de diagnostic rapides au niveau moléculaire.

De plus, diverses applications diagnostiques en microbiologie et maladies seront explorées, offrant aux participants un aperçu précieux de ce domaine en pleine expansion.

La conférence vise à fournir une plateforme interdisciplinaire permettant à tous les participants de présenter leurs résultats de recherche, de partager leurs expériences et de discuter des innovations, tendances et problématiques les plus récentes, ainsi que des défis pratiques rencontrés et des solutions adoptées dans le domaine du diagnostic moléculaire.

Cet événement est également l'occasion pour tous les participants de consolider leurs réseaux de collaboration multidisciplinaires existants et d'en créer de nouveaux.

