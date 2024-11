La Thaïlande poursuit de nouvelles politiques pour stimuler l'économie numérique

Le gouvernement thaïlandais poursuit de nouvelles politiques numériques pour faire face aux menaces de sécurité émergentes, notamment les impacts de la rivalité entre les États-Unis et la Chine sur l'économie et la technologie, a déclaré la Première ministre Paetongtarn Shinawatra.

Le gouvernement accélérera ses politiques afin que l'économie numérique représente 30% du PIB de la Thaïlande d'ici 2030, a-t-elle déclaré dans un discours au Collège de défense nationale, ajoutant que cela renforcerait également la cybersécurité. Il soutient l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour renforcer le secteur agricole et augmenter les exportations vers la Chine, a-t-elle ajouté. La Thaïlande a attiré des milliards d'USD d'investissements dans le secteur technologique, notamment un centre de données régional pour Microsoft et un investissement d'un milliard d'USD de Google dans un centre de données et une infrastructure cloud.

VNA/CVN