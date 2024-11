L'industrie halal de Malaisie devrait représenter 10,8% du PIB d'ici 2030

>> La Malaisie, leader mondial du marché alimentaire Halal

>> La Malaisie affirme son rôle de pionnier dans l'industrie Halal

Pour atteindre cet objectif, la Malaisie a simplifié le processus de certification halal, réduisant le délai de certification de trois mois à seulement 15 jours. Le pays participe activement au commerce international du halal, en organisant des tables rondes dans des pays à population majoritairement musulmane, ainsi que dans des pays non musulmans comme le Japon et le Timor-Leste. Il s'efforce également de renforcer les partenariats stratégiques avec l'Arabie saoudite, la Russie, l'Uruguay et la Chine. Il intensifie également ses efforts pour étendre les parcs industriels halal, dans le but de stimuler la capacité de production nationale et d'attirer les investissements étrangers, en particulier des entreprises multinationales. En 2022, l'industrie halal en Malaisie représentait 7,4% de son PIB, soit 108,5 milliards de RM (24,2 milliards d'USD).

VNA/CVN