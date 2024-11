Un Boeing 787 fait demi-tour à Rome après un incendie de moteur

Le vol, à destination de Shenzhen, dans le Sud de la Chine, transportait 249 passagers et 16 membres d'équipage à son bord. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Selon les garde-côtes italiens, le feu a probablement été causé par une collision avec un oiseau, un incident courant dans l'aviation, des oiseaux entrant en collision avec l'appareil, en particulier lors du décollage ou de l'atterrissage. Hainan Airlines s'est excusée dans un communiqué pour ce désagrément et a confirmé qu'une collision aviaire pourrait avoir été à l'origine de l'incident. La compagnie a annoncé l'offre d'une série d'options aux passagers concernés, y compris des vols de remplacement pour ceux qui poursuivent leur voyage et des remboursements ou compensations pour ceux qui l'annulent.

Xinhua/VNA/CVN