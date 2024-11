Le G20 lance une alliance mondiale pour réduire la faim et la pauvreté

Le G20 a lancé l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté pour soutenir la mise en œuvre de programmes dirigés et pris en charge par les pays visant à réduire la faim et la pauvreté dans le monde entier, contribuant ainsi à revitaliser les partenariats mondiaux pour le développement durable, selon la Déclaration des dirigeants du G20 de Rio de Janeiro publiée mardi 19 novembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les dirigeants du G20 ont renouvelé leur engagement à travailler à l'augmentation durable de la productivité agricole et à la réduction des pertes et gaspillages alimentaires, et ont reconnu l'interdépendance des pays dans la réalisation de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la sûreté alimentaire et de la durabilité par le biais de politiques commerciales ouvertes conformes aux règles de l'OMC.

Ils ont réitéré leur engagement en faveur du programme de développement des Nations unies et réaffirmé leur volonté d'aider les pays en développement à mieux s'intégrer dans les chaînes industrielles, de valeur et d'approvisionnement mondiales et à accélérer leur processus d'industrialisation et de modernisation.

Les dirigeants ont également reconnu l'impact de la corruption sur le développement durable, réaffirmant leurs engagements communs et leur volonté de montrer l'exemple dans les efforts mondiaux de lutte contre la corruption et les flux financiers illicites qui y sont liés.

Ils ont réaffirmé le rôle central de coordination de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans l'architecture mondiale de la santé et ont exprimé leur soutien à l'élaboration d'une convention, d'un accord ou d'un autre instrument international de l'OMS sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, dans le plein respect de la souveraineté des différents États.

Les dirigeants ont souligné le rôle essentiel d'une éducation et d'une formation de qualité, y compris l'éducation numérique, en tant que moteur d'une croissance socio-économique durable, reconnaissant le pouvoir et la valeur intrinsèque de la culture dans l'encouragement de la solidarité, du dialogue, de la collaboration et de la coopération.

Ils ont appelé à soutenir un dialogue ouvert et inclusif sur le retour et la restitution des biens culturels, y compris ceux qui ont été exportés illégalement. Les dirigeants ont également réaffirmé l'importance d'une coopération internationale ouverte et mutuellement bénéfique dans le domaine de la recherche et de l'innovation, selon la déclaration.

La Déclaration des dirigeants du G20 de Rio de Janeiro a été adoptée lors du 19e sommet des dirigeants du G20 qui a débuté lundi 18 novembre.

Xinhua/VNA/CVN