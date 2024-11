Début du scrutin pour les élections législatives au Sri Lanka

Plus de 8.000 candidats sont en lice, avec plus de 17 millions d'électeurs éligibles. Le Parlement srilankais compte 225 sièges, dont 113 sont nécessaires pour former un gouvernement majoritaire. L'élection est considérée comme cruciale tant pour le Pouvoir populaire national (NPP) du président Anura Kumara Dissanayake que pour ses rivaux politiques. M. Dissanayake a promis un programme de transformation pour le Sri Lanka, qui nécessite une solide majorité parlementaire pour atteindre ses objectifs. Les bureaux de vote fermeront jeudi à 16h00 dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN