Un séisme de magnitude 6,7 frappe l'est de Cuba

Selon le centre, le tremblement de terre s'est produit à 11h49 heure locale (16h49 GMT), à 32km au sud de Pilon, dans la province de Granma, à près de 900km de La Havane, et a affecté les provinces orientales du pays. Une heure plus tôt, le CENAIS avait signalé un autre tremblement de terre de magnitude 6,0, à environ 48km de Pilon. Jusqu'à présent, aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés, bien que les deux secousses aient été "longues" et "très perceptibles" sur la côte sud-est du pays, a indiqué le centre. Les secousses ont également été ressenties dans les provinces de Camaguey et de Ciego de Avila, dans le Centre du pays.

Xinhua/VNA/CVN