Electrisé par Donald Trump, le bitcoin passe le cap des 90.000 USD

Le bitcoin a franchi mercredi 13 novembre le seuil des 90.000 USD pour la première fois de son histoire, le secteur des cryptomonnaies anticipant une législation plus souple et des politiques économiques qui lui seraient favorables sous la future administration Donald Trump.

>> Le bitcoin poursuit sa course folle, nouveau record à plus de 72.000 USD

>> Le "halving" est là, les créations de bitcoins vont ralentir

La plus importante cryptomonnaie par la capitalisation a dépassé ce palier vers 14h30 GMT et continuait son ascension, dépassant moins de deux heures plus tard les 93.000 USD. Depuis la victoire de Donald Trump le 5 novembre lors des élections américaines, la valeur du bitcoin a gonflé de plus de 30%. Après avoir dépassé son record de mars dernier, la devise numérique s'est hissée au-dessus des 80.000 USD dimanche 10 novembre.

AFP/VNA/CVN