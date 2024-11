Mexique : plus de 250 migrants découverts dans un semi-remorque

Les autorités mexicaines ont annoncé dimanche 10 novembre avoir découvert plus de 250 migrants dans un double semi-remorque à destination de la frontière américaine dans le Nord du pays.

Des agents de l'immigration appuyés par l'armée ont fait cette découverte vendredi à un poste de contrôle dans l'État de Chihuahua, a indiqué le ministère de la Défense. Les migrants, de différentes nationalités, ont été remis à l'immigration afin de vérifier leur statut, tandis que le chauffeur a été pris en charge par le parquet, a ajouté le ministère. Chaque année, des milliers de migrants fuyant la violence et la pauvreté traversent le Mexique pour se rendre à la frontière américaine. En 2022, plus de 50 migrants sont morts étouffés après avoir été abandonnés dans un camion semi-remorque qui traversait la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour entrer au Texas.

APS/VNA/CVN