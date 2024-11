La Russie et l'Afrique établiront un mécanisme de dialogue pour la coopération de sécurité

>> Russie - Chine : coopération pour assurer la sécurité dans l'espace

>> L'Indonésie et la Russie lancent leurs premiers exercices navals conjoints

"Nous réaffirmons notre volonté d'établir un mécanisme de dialogue russo-africain permanent au plus haut niveau qui contribuera à la paix, à la stabilité et à la sécurité et coordonnera les efforts pour combattre le terrorisme et l'extrémisme", indique ce communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères. Ce dialogue abordera également les défis environnementaux et les questions relatives à l'alimentation et à la sécurité de l'information. La Première conférence ministérielle du Forum de partenariat russo-africain a eu lieu les 9 et 10 novembre à Sotchi en Russie. Cet événement a réuni près de 1.500 participants, dont plus de 40 ministres de pays africains.

Xinhua/VNA/CVN