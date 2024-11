Éboulement au Cameroun : le bilan monte à 12 morts

>> Cameroun : cinq morts lors d'affrontements dans l'Extrême-Nord du pays

>> Cameroun : au moins cinq maisons calcinées après le renversement d'un camion-citerne à Yaoundé

>> Le changement climatique a aggravé les inondations meurtrières en Afrique

"Il n'y a plus de possibilités de trouver des survivants", a estimé le gouverneur de l'Ouest, Augustine Awa Fonka, sur la CRTV. Le dernier des douze corps a été sorti des décombres samedi matin 9 novembre, selon le bilan de la CRTV. Les recherches sont toujours en cours avec l'aide de volontaires. Le premier éboulement, survenu mardi sur la falaise de Dschang, à 345 km au nord-ouest de la capitale Yaoundé, a coupé momentanément la circulation et des engins de chantier ont été dépêchés sur place. Un deuxième éboulement "de grande ampleur" est survenu pendant les travaux et a enseveli "trois engins lourds engagés dans le déblaiement" et des véhicules de passagers, a ensuite précisé le gouverneur.

AFP/VNA/CVN