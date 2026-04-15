La tendance verte, du bureau au logement

À Hô Chi Minh-Ville, les projets résidentiels et les immeubles de bureaux s’orientent de plus en plus vers des normes écologiques et économes en énergie.

>> Vieillissement démographique : l’immobilier pour seniors, un marché en plein essor

>> Le marché immobilier de Hanoï connaît une forte hausse hors du centre-ville

Les certifications vertes deviennent également de plus en plus courantes dans de nombreux segments de l’immobilier.

Le Conseil américain du bâtiment durable (USGBC) et l’Organisation de certification des bâtiments écologiques (GBCI) ont récemment annoncé que le Vietnam figurait pour la première fois dans le top 10 des pays et territoires hors États-Unis ayant la plus grande superficie de planchers certifiée LEED en 2025.

Photo : CTV/CVN

Selon l’USGBC, l’an dernier, le Vietnam a enregistré 2,6 millions de m² de surfaces certifiées LEED, réparties sur 100 projets, se classant au 8ᵉ rang. Cela montre un intérêt croissant des investisseurs pour les bâtiments verts, tout en reflétant une meilleure cohérence entre les stratégies d’investissement et les normes environnementales.

Récemment, Saigon Centre, projet emblématique de Keppel au Vietnam, s’est distingué lorsque ses bureaux et appartements avec services ont obtenu la certification LEED Platinum tandis que son centre commercial a reçu la certification LEED Gold de l’USGBC. Le bâtiment a remplacé tous les ventilateurs classiques des systèmes de traitement d’air par des ventilateurs EC, permettant d’économiser plus d’un million de kWh d’électricité par an ; installé des éclairages LED avec capteurs intelligents ; et appliqué des solutions d’énergie solaire permettant d’économiser plus de 600 millions de dôngs au cours des six dernières années. Il convertit également les déchets alimentaires en engrais organique, met en place des points de collecte pour les piles usagées et déploie des initiatives telles que les "sacs suspendus" pour encourager l’utilisation de sacs réutilisables.

Selon les experts de Savills Vietnam, l’augmentation du nombre de projets certifiés LEED au Vietnam reflète l’évolution du marché immobilier en ligne avec les tendances régionales. Les investisseurs cherchent de plus en plus à équilibrer durabilité et performance financière en concevant des bureaux, des usines industrielles et des projets mixtes conformes aux normes écologiques afin d’attirer des locataires internationaux et d’optimiser les coûts d’exploitation à long terme.

"La durabilité est aujourd’hui liée à l’optimisation des coûts à long terme et à la réduction de l’impact environnemental, ce qui contribue à accroître la valeur des actifs", déclare Luca Vadala, directeur du développement commercial national des services de gestion intégrée des installations chez Savills Vietnam.

Il convient de noter que de nombreux projets résidentiels haut de gamme sont également conçus selon une approche verte et durable, tels que Riviera Cove, The View, The Estella, Estella Heights, Empire City, Estella Place, Sedona Suites… Plusieurs projets privilégient les espaces verts, avec des surfaces aquatiques et une forte densité végétale, comme Blue Forest ou les projets du promoteur Ecopark. Les projets résidentiels certifiés écologiques et de haut standing attirent particulièrement les investisseurs et voient leurs prix augmenter régulièrement, notamment ceux de Sơn Kim Land, Keppel, Gamuda Land (Elysian) ou Phúc Khang.

Hô Nam Huy, directeur de la société AISEN Vietnam Co., Ltd., estime que l’économie d’énergie, l’amélioration de la qualité de vie verte, la protection de l’environnement et le développement durable doivent être prioritaires, car ils constituent des critères déterminants dans le choix des clients.

De son côté, Thomas Rooney, directeur adjoint du département immobilier industriel chez Savills Hanoï, souligne que l’application de l’intelligence artificielle (IA) joue un rôle clé dans la gestion de l’énergie, l’automatisation, l’optimisation des ressources et l’amélioration de la conception.

"Garantir qu’un projet puisse atteindre des normes écologiques telles que LEED, BREEAM ou Lotus est souvent complexe, mais l’IA peut contribuer à simplifier ce processus", affirme-t-il.

Minh Thu/CVN