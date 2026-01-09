Une panne Internet à grande échelle signalée en Iran

La capitale iranienne, Téhéran, et plusieurs autres régions du pays ont subi une panne Internet jeudi 8 janvier, a déclaré un groupe de surveillance Internet.

NetBlocks, le groupe de surveillance, a écrit sur son site Web que "les mesures effectuées en direct montrent que l'Iran est actuellement en proie à une panne Internet à l'échelle nationale".

Cette coupure serait la conséquence des manifestations qui se déroulent depuis la fin du mois dernier dans plusieurs villes iraniennes, dont la dernière en date à Téhéran jeudi 8 janvier, contre la forte chute du rial et les difficultés économiques persistantes.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr a rapporté jeudi que 23 policiers et un "émeutier" avaient été blessés lors d'affrontements dans le Nord-Est de l'Iran, dans la province de Khorasan Razavi, au cours des derniers jours, dans le cadre des manifestations qui ont lieu dans la province.

Cinq personnes ont été tuées mercredi soir 7 janvier lors d'une attaque menée par des "émeutiers" contre un poste de police de la province, a-t-elle ajouté.

