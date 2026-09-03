Jinping Xi avance une proposition en quatre points sur une nouvelle architecture de sécurité pour le Moyen-Orient

Le président chinois Xi Jinping a avancé mercredi 2 septembre une proposition en quatre points visant à mettre en place une nouvelle architecture de sécurité au Moyen-Orient, fondée sur une vision de sécurité commune, globale, coopérative et durable.

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Lors de son entretien avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, il a déclaré que la Chine soutenait les pays de la région dans le développement de relations de bon voisinage et d'amitié.

Afin de promouvoir la sécurité commune dans la région, M. Xi a déclaré qu'il fallait s'efforcer de renforcer les moteurs internes de cette sécurité commune dans la région.

Les peuples du Moyen-Orient doivent rester maîtres de leurs propres affaires et toute ingérence extérieure doit être rejetée, a-t-il dit, soulignant que la Chine soutenait les pays de la région dans leurs efforts pour renforcer le dialogue sur la paix et la sécurité, explorer la mise en place d'une nouvelle architecture de sécurité pour le Moyen-Orient et prendre leur avenir en main.

M. Xi a estimé qu'il fallait adopter une approche globale pour faire progresser la sécurité commune dans la région et que, compte tenu des multiples foyers de tension au Moyen-Orient et de leurs étroites interconnexions, il convenait de rechercher des solutions globales.

La question palestinienne reste au cœur du problème du Moyen-Orient et ne doit en aucun cas être négligée ou mise à l'écart, a-t-il ajouté.

Il convient de renforcer les fondements de la sécurité commune par le développement, a poursuivi M. Xi, soulignant que la paix et la stabilité durables au Moyen-Orient dépendaient fondamentalement du développement.

La Chine est disposée à collaborer avec les pays du Moyen-Orient pour préserver la sécurité des voies maritimes internationales, faire progresser la coopération au développement, favoriser la convergence des intérêts des pays de la région, renforcer progressivement la confiance mutuelle et éliminer les causes profondes du conflit, a-t-il ajouté.

M. Xi a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination internationale en faveur de la sécurité commune dans la région et a souligné que la Charte des Nations Unies et le droit international devaient servir de principes fondamentaux pour la gestion des affaires du Moyen-Orient.

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La communauté internationale, en particulier les puissances extérieures, devrait renoncer à appliquer la politique du deux poids deux mesures au Moyen-Orient, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays de la région, et préserver la paix et la stabilité régionales, a-t-il ajouté.

M. Xi a également appelé à soutenir le rôle efficace joué par l'ONU dans les affaires du Moyen-Orient.

Pour sa part, M. Sissi a dit que l'Égypte appréciait grandement la position cohérente, objective et impartiale de la Chine sur la question du Moyen-Orient, soulignant que son pays s'engageait à favoriser l'apaisement dans la région, à résoudre les conflits et les différends par des moyens politiques, et à promouvoir la sécurité et le développement dans la région.

Il a indiqué que Le Caire était disposé à continuer de renforcer sa coordination avec Pékin afin d'apaiser les tensions au Moyen-Orient, de préserver la stabilité dans la région et d'étudier la mise en place d'une architecture de sécurité régionale.

Xinhua/VNA/CVN