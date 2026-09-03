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International / Politique
Conflit au Soudan : 22.000 personnes fuient les combats dans l'État du Nil-Bleu

Quelque 22.000 personnes ont fui leurs foyers au cours des sept derniers jours dans l'État du Nil-Bleu, dans le Sud-Est du Soudan, en raison de l'escalade des combats dans la localité de Geissan, a indiqué le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

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Des jeunes femmes font la queue pour recevoir une aide humanitaire dans un camp de personnes déplacées au Soudan.
Photo : ONU/CVN

Dans un communiqué repris mercredi 2 août par des médias, OCHA a averti que la poursuite des violences au Soudan continuait de mettre les civils en danger et de contraindre des milliers de personnes à fuir leurs foyers. Selon les autorités locales, les personnes ayant quitté les zones touchées se sont dirigées vers plusieurs localités, notamment Damazine, chef-lieu de l'État du Nil-Bleu.

La Chambre d'urgence de Geissan, une structure locale d'aide, avait auparavant fait état du départ de près de 20.000 personnes de la zone d'"Al-Madina 12", dans la localité de Geissan, en raison des combats et de la dégradation de la situation sécuritaire.

Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à un conflit entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR), qui a fait des dizaines de milliers de morts et entraîné le déplacement d'environ 13 millions de personnes, selon des estimations onusiennes et internationales.

APS/VNA/CVN

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