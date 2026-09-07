Zelensky qualifie de "très substantielles" les discussions avec les envoyés américains

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 6 septembre que les discussions qu'il avait eues avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner avaient été "très substantielles".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux parties ont discuté de la reprise des négociations relatives au conflit russo-ukrainien, des garanties de sécurité et économiques pour l'Ukraine et d'un programme de soutien au pays pour l'hiver, a indiqué M. Zelensky aux journalistes lors d'un point presse donné à l'issue de la rencontre.

"Nous comptons beaucoup sur leur soutien en matière de défense antiaérienne et d'énergie, et nous comptons sur des volumes importants et des possibilités d'utilisation du GNL américain", a déclaré M. Zelensky.

Des représentants de plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, se sont joints aux discussions lors de ce troisième cycle, a précisé M. Zelensky, ajoutant que les trois parties avaient convenu de se réunir à nouveau à l'avenir pour poursuivre les négociations.

Il a également souligné que des efforts étaient en cours pour relancer les pourparlers trilatéraux entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie en vue de mettre fin au conflit.

De son côté, M. Witkoff a déclaré aux journalistes que les deux envoyés de paix américains avaient réalisé des "progrès significatifs" à Moscou, et espéraient que des pourparlers trilatéraux seraient bientôt annoncés.

MM. Witkoff et Kushner se sont rendus à Kiev un peu plus tôt dimanche 6 septembre pour leur première visite en Ukraine, après avoir rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou.

Xinhua/VNA/CVN