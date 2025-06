L'Iran lance une nouvelle attaque aérienne contre Israël, 2 blessés signalés

>> Iran : 31 morts et 55 blessés lors d'attaques israéliennes

>> L'Iran lance une nouvelle vague d'attaques contre Israël

>> L'aéroport de Beyrouth rouvre après une courte fermeture en raison des tensions régionales

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette attaque est survenue peu après qu'Israël a annoncé que ses avions de combat avaient lancé une nouvelle vague de frappes aériennes contre des lanceurs de missiles dans l'Ouest de l'Iran.

Des sirènes d'alerte ont été activées dans plusieurs zones du nord, du sud et du centre d'Israël ainsi que sur le plateau du Golan occupé, obligeant les habitants à se réfugier dans des abris, selon l'armée israélienne. De fortes explosions ont été entendues à Tel-Aviv et dans d'autres villes, selon des témoins oculaires.

Zaki Heler, porte-parole du service de secours israélien Magen David Adom, a déclaré que des missiles ou des fragments de missiles avaient touché terre à trois endroits, blessant légèrement deux personnes. Plusieurs autres personnes ont reçu des soins après avoir été prises de panique, a-t-il précisé.

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que l'Iran avait lancé une trentaine de missiles, dont la plupart ont été interceptés par les systèmes de défense antiaérienne israéliens. Des fragments de missiles ont atterri dans la région de Haïfa, dans le nord d'Israël, endommageant deux bâtiments et incendiant des voitures. Une autre frappe a déclenché un incendie dans le Sud.

L'armée de l'air israélienne a lancé dimanche soir 15 juin une nouvelle vague de frappes aériennes en Iran, visant notamment des sites de missiles sol-sol dans l'Ouest du pays, a annoncé l'armée dans un communiqué.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les frappes visaient à détruire "des dizaines" de sites de missiles, selon le communiqué.

Israël a mené vendredi dernier 13 juin sa plus lourde offensive aérienne contre l'Iran, frappant des installations nucléaires à Téhéran et ailleurs dans le pays. L'attaque a tué des dizaines de scientifiques, de hauts responsables de la sécurité et de civils, et a déclenché en représailles des attaques de missiles et de drones qui ont tué au moins 14 personnes en Israël.

Pour mettre fin au conflit

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté dimanche 15 juin le président américain Donald Trump à prendre des mesures immédiates pour mettre fin au conflit entre l'Iran et Israël, et a exprimé la volonté de la Turquie de faciliter les efforts diplomatiques visant à résoudre le litige entourant le programme nucléaire iranien.

Lors de leur deuxième entretien téléphonique en deux jours, M. Erdogan a salué les récentes déclarations de Donald Trump sur son intention de mettre fin au conflit israélo-iranien, a indiqué son cabinet dans un communiqué.

Il a déclaré à M. Trump que des mesures devaient être prises dès que possible pour éviter une catastrophe susceptible d'enflammer toute la région.

M. Erdogan a ajouté que la seule façon de résoudre la question nucléaire iranienne était la diplomatie, et que la Turquie était prête à tout mettre en œuvre pour y parvenir, y compris par des efforts de facilitation.

Xinhua/VNA/CVN