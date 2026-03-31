L'Iran envisage de se retirer du traité de non-prolifération

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Celle-ci a indiqué que l'idée selon laquelle il n'y aurait aucune raison pour que l'Iran reste dans le TNP faisait désormais l'unanimité dans le pays. Elle a précisé qu'en vertu du TNP, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) devait fournir les conditions nécessaires pour protéger et soutenir l'utilisation par l'Iran de la technologie nucléaire à des fins pacifiques, ainsi que les instruments nécessaires à cette fin, soulignant qu'il n'y avait aucune justification pour rester dans le TNP alors que l'AIEA "encourage implicitement l'ennemi à utiliser des armes nucléaires contre les installations (atomiques) iraniennes, et que l'ennemi américano-israélien attaque les installations du pays sans aucune obstruction ni condamnation de la part de l'agence". Tasnim a affirmé que le retrait de l'Iran ne constituait pas une avancée vers la fabrication d'armes nucléaires, mais viserait à empêcher la poursuite de "l'espionnage" mené par les États-Unis et Israël sous le couvert des inspecteurs de l'AIEA.

Xinhua/VNA/CVN