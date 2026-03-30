L'incendie d'un immeuble dans le Nord de la Chine fait trois morts

Trois personnes ont trouvé la mort et 23 autres ont été blessées samedi soir 28 mars lors d'un incendie dans un immeuble à Taiyuan, dans la province du Shanxi, dans le Nord de la Chine, ont indiqué les autorités locales.

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Un premier bilan faisait état d'un mort et 25 blessés. L'incendie s'est déclaré vers 20 heures dans l'arrondissement de Xiaodian à Taiyuan, ont indiqué des sources au sein du gouvernement municipal de Taiyuan. Parmi les blessés, neuf se trouvaient dans un état grave, selon le service local de l'information. L'origine de l'incendie fait l'objet d'une enquête, et les mesures de suivi se poursuivent également en parallèle.

APS/VNA/CVN