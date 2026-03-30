Inondations au Kenya : le bilan passe à 108 morts depuis début mars

>> Le Kenya vaccine 3,7 millions d'enfants contre la polio

>> Le Kenya a éliminé la maladie du sommeil, annonce l'OMS

>> Kenya : premières injections d'un nouveau traitement prometteur contre le VIH en mars

Par ailleurs, les autorités kényanes ont indiqué que le nombre de familles déplacées à travers le pays a dépassé 2.700. Les crues, qui ont débuté le 6 mars au soir, ont causé d'importants dégâts dans ce pays d’Afrique de l’Est, emportant des dizaines de véhicules, perturbant le trafic aérien et endommageant les infrastructures du secteur de l’énergie. Malgré une accalmie des précipitations dans certaines régions, la police kényane a mis en garde contre la persistance du risque d'inondations, soulignant que les systèmes de drainage "ne sont plus en mesure d'absorber les volumes d'eau après la saturation des sols".

APS/VNA/CVN