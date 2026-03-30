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Brefs / International
Inondations au Kenya : le bilan passe à 108 morts depuis début mars

Au moins 108 personnes ont péri depuis début mars dans des inondations au Kenya, selon un nouveau bilan rendu public dimanche 29 mars par les autorités du pays. Un précédent bilan faisait état de 88 morts.

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Par ailleurs, les autorités kényanes ont indiqué que le nombre de familles déplacées à travers le pays a dépassé 2.700. Les crues, qui ont débuté le 6 mars au soir, ont causé d'importants dégâts dans ce pays d’Afrique de l’Est, emportant des dizaines de véhicules, perturbant le trafic aérien et endommageant les infrastructures du secteur de l’énergie. Malgré une accalmie des précipitations dans certaines régions, la police kényane a mis en garde contre la persistance du risque d'inondations, soulignant que les systèmes de drainage "ne sont plus en mesure d'absorber les volumes d'eau après la saturation des sols".

APS/VNA/CVN

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