Chine : sept morts dans l'effondrement d'un immeuble dans le Nord-Est

Sept personnes ont été tuées à la suite de l'effondrement partiel d'un immeuble dimanche 29 mars dans la province chinoise du Heilongjiang (Nord-Est), ont indiqué lundi 30 mars les autorités locales.

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L'accident a eu lieu dimanche 29 mars peu après minuit dans le bourg de Hailin de la ville de Hailin, prenant au piège neuf personnes. Deux entre elles ont été transportées à l'hôpital, et leur vie n'est pas en danger. La mort des sept autres personnes a été confirmée. Lundi à 11h27, les opérations de secours ont pris fin, tandis que la cause de l'accident faisait toujours l'objet d'une enquête.

Xinhua/VNA/CVN