Mongolie : le président du Parlement nommé nouveau Premier ministre

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Lors d'une séance plénière du parlement monocaméral de 126 sièges, ou Grand Khoural d'État, 107 députés étaient présents, et 82,2% d'entre eux ont voté en faveur de sa nomination. Cette nomination fait suite à la démission de l'ancien chef du gouvernement Gombojav Zandanshatar, qui a quitté ses fonctions le 27 mars à sa propre demande. Nyam-Osor Uchral, qui est président du PPM, occupait le poste de président du Parlement jusqu'au 30 mars au matin. Il a démissionné de ce poste après sa nomination au poste de Premier ministre.

Xinhua/VNA/CVN